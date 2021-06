Le chanteur camerounais Wes, interprète du tube «Alane», est mort

Le chanteur camerounais Wes Madiko, plus connu sous le nom de Wes, est décédé vendredi 25 juin à l’âge de 57 ans. Il était notamment connu pour avoir interprété Alane, un single vendu à plus de 10 millions d’exemplaires.

Selon la presse camerounaise, celui qui avait fait danser l'Afrique et l'Europe dans les années 1990, a succombé pendant une opération suite à une infection nosocomiale vendredi 25 juin à Alençon, en Normandie.

« Je suis très triste d'annoncer le décès de Wes Madiko. Nous avons collaboré à quelques chansons, nous avons fait un tour du monde, je garde un souvenir de lui qui rigole et saute sur scène. Reste en paix Wes ! », a publié sur Facebook le groupe Deep Forest, qui avait collaboré avec l'artiste et produit son album en 1997.

Né le 15 janvier 1964 à Mouataba, au Cameroun, « Wes » comme il était plus communément appelé, est décédé à l’âge de 57 ans. Il était notamment connu pour son titre Alane, récompensée par un disque de platine, et sa chanson In Youpendi, entendue dans le film Le Roi Lion 2. Il était marié et père de cinq enfants.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, son producteur Djily Smith confirme « avec le cœur lourd » la mort du chanteur. « Une légende nous a quitté, nous laissant un ultime message de paix pour l’humanité sur son lit d’hôpital qui vous sera communiqué dans les jours à venir », signe la famille de l’artiste dans ce même message.

