Ouverture de la Fondation Luma à Arles

Photo prise le 24 juin 2021 à Arles, dans le sud de la France, montre une vue de la tour torsadée recouverte de tuiles d'aluminium réfléchissantes qui abrite la Fondation Luma, conçue par l'architecte canado-américain Frank Gehry. La Fondation Luma est située dans le Parc des Ateliers, un ancien atelier ferroviaire de la SNCF transformé en « campus ouvert pour la production créative, la présentation, l'étude et la préservation ».

La Fondation Luma, centre culturel, a enfin été inaugurée à Arles, le 26 juin, au bout de treize ans de gestation. La Tour signée de l'architecte star américano-canadien Frank Gehry, auteur de la Fondation Vuitton à Paris et du musée Guggenheim à Bilbao, domine un centre d'art dans un parc de onze hectares. Un projet muséal pharaonique de la mécène et milliardaire suisse Maja Hoffmann.

Bloc de métal, de béton et de verre, la silhouette déjantée et scintillante de la tour signée Frank Gehry domine désormais le paysage arlésien. Mustapha Bouhayati directeur de la Fondation Luma : « La monumentalité architecturale est dans la ville depuis ses tous débuts. Il y a encore le théâtre antique dont il subsiste une partie particulièrement intéressante : deux colonnes sont encore debout sur la scène. Cette scène-là faisait 25 mètres de haut. C’est à peu près la moitié de la hauteur de la tour. Nous, on s’inscrit dans une continuité de cette monumentalité. »

Une continuité avec l'environnement urbain et naturel. Le hall d'entrée rond intitulé « Drum », tambour, fait penser aux arènes de la ville. La façade escarpée est une référence au massif des Alpilles et l'acier qui la recouvre laisse miroiter la lumière du Midi. Tout autour, les anciens bâtiments de la friche SNCF sont essaimés dans un parc aux essences méditerranéennes. Bas Smets architecte paysagiste :

« On a choisi 140 espèces du bassin méditerranéen pour, à la fois, avoir des collines humides qui ont leurs pieds dans l’eau et à la fois avoir des collines sèches qui rappellent les Alpilles avec des pins parasols, des chênes verts, des pistachiers, toute cette verdure qu’on trouve aux Alpilles. »

Un parc et un musée gratuit pendant au moins un an.

