L’artiste béninois Romuald Hazoumè: «De l’Occident vers l’Afrique, je renvoie de l’intelligence»

L’artiste plasticien béninois Romuald Hazoumè expose jusqu’au 11 juillet ses célèbres masques composés de bidons en plastique au musée du Quai Branly, à Paris. Et sa nouvelle installation, « No Return », est au cœur de l’exposition « Ex Africa – présences africaines dans l’art aujourd’hui ». Entretien avec cet autodidacte d’origine yoruba ayant grandi à Porto-Novo dans une famille catholique avant de conquérir le marché de l’art avec ses sculptures profondément marquées par l’esprit vaudou.

RFI : L’exposition s’intitule Ex-Africa - présences africaines dans l’art aujourd’hui. Vous vous considérez comme une « présence africaine » dans l’art contemporain ?

Romuald Hazoumè : Mon travail, oui. Depuis toujours. Celui de mes aïeuls, le mien. Et demain, cela sera celui d’autres artistes ou celui de mes progénitures. Pour moi, être dans Ex-Africa aujourd’hui, ce n’est pas seulement le passé. C’est le présent et le futur de l’art contemporain africain.

Une très grande et impressionnante installation de vous, No Return, occupe une place centrale de l’exposition. Que signifie ce « serpent » composé de tongs ?

C’est un serpent pour vous. C’est un serpent pour les Fons d’Abomey, pour les Luba, mais c’est l’infiniment petit et l’infiniment grand pour d’autres peuples, comme les As’hendo de la République démocratique du Congo qui disent que c’est le mouvement premier de l’âme. Chez d’autres peuples, comme les Baluba, c’est le mouvement de début. Donc, ce serpent dont vous parlez, cette spirale, est un symbole universel chez beaucoup d’autres peuples, surtout en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest.

Ce symbole assez puissant de la spirale montre le mouvement. Sans lui, il n’y a rien. Avec lui, il y a tout. Aujourd’hui, nous utilisons ce symbole-là pour faire une similitude entre les immigrations, le passé de l’immigration qui est en fait une immigration forcée de l’esclavage, du passé de l’immigration des Européens vers les États-Unis sous forme d’une conquête. Beaucoup de gens se trompent sur l’immigration, parce qu’ils font de l’amalgame pour tromper le peuple et pour prendre le pouvoir. J’ai simplement fait une pièce à valeur symbolique universelle qui pose les questions dont tout le monde est concerné aujourd’hui.

L’installation « No Return » de Romuald Hazoumé est composée de 5 111 tongs échoués sur les côtes béninoises et ayant appartenu à des migrants. © Siegfried Forster / RFI

Pourquoi avez-vous utilisé des tongs pour votre sculpture ?

Les tongs représentent l’individu, le peuple, tous les peuples du monde. Il n’y a pas de couleur (principale). Il n’y a pas de noir, ni de blanc, ni de bleu, ni de jaune. Tout est mélangé, tout simplement pour dire : nous sommes tous dans le même bateau. Et ce bateau s’appelle No Return. Nous n’avons pas le choix, le coronavirus nous l’a montré. Nous sommes tous soumis à la même problématique.

Comment s’en sortir ? Il faut bien trouver une réponse à cela. [Dans le serpent], ce n’est pas l’individu qui est ciblé. C’est le monde qui est là. On aurait pu dissocier les uns des autres, mettre les Noirs d’un côté, les Blancs de l’autre côté, les Asiatiques encore d’un autre côté. Non, le problème auquel nous sommes confrontés aujourd’hui est un problème universel et auquel tous les peuples ont le droit de répondre. On peut confronter les réponses. C’est ce qui se passe dans cette expo aujourd’hui.

Qui considérez-vous comme votre maître dans le domaine de l’art ?

Je suis autodidacte et mes maîtres sont décédés depuis très longtemps. Ceux dont je me suis inspiré sont mes aïeuls qui ont toujours fait des masques propres à notre culture. Moi, je ne sors pas d’une École des Beaux-Arts. Les grands maîtres européens, je les connais très peu. Je vis en Afrique et je transpire ma culture. Je suis l’itinérant qui passe de royaume à royaume pour transmettre cette connaissance. C’est comme ça que nous avons eu des maîtres sculpteurs dans les grands palais d’Abomey, de grands tisserands ou de grands tailleurs de pierre dans certaines contrées.

Donc, il faut comprendre que notre tradition doit rester notre tradition, proche de la communauté. Parce que nous avons toujours réfléchi et travaillé pour la communauté, au service de la communauté.

Détail de l’œuvre « No Return » de Romuald Hazoumé. © Siegfried Forster / RFI

Vous vous inscrivez fortement dans votre tradition, en même temps, y a-t-il des artistes, des œuvres de l’art moderne ou contemporain occidental qui vous ont marqué ou influencé ?

Influencé, je ne crois pas, mais qui ont attiré mon attention, oui. Mais je ne suis pas capable de vous donner une référence juste.

Dans vos œuvres, vous renvoyez parfois des « déchets » transformés en œuvre vers l’Occident. Que renvoyez-vous de l’Occident vers l’Afrique ?

De l’Occident vers l’Afrique, je renvoie de l’intelligence. En étudiant la manière dont les choses se passent aujourd’hui. Je ne suis pas du tout « écologiste », mais je dis que nous sommes vraiment confrontés à un désastre. Nous recevons tous les jours des déchets et nous ne savons pas quoi en faire. Et ce qu’on constate, c’est que nous négligeons notre propre culture, notre propre manière de vivre. Nous négligeons notre savoir-faire ancestral qui nous avait toujours protégés. Nous négligeons cela au profit des poubelles que nous recevons tous les jours.

Moi, dans mon travail, ce n’est que de la résistance. Ce n’est que de l’art. D’autres diront que c’est de la provocation. Mais derrière cette provocation, il y a une intelligence et une création artistique. Il y a aussi de l’humour derrière ce travail. Ce n’est pas pour être méchant. Je fais ce travail où je dis : je renvoie la poubelle, parce que nos masques, on nous les a pris. Nos vrais masques, nous-mêmes nous les avons vendus, nous les avons donnés volontairement, nos gouvernements les ont offerts à des chefs d’État. Nous, on n’en a plus.

Quand vous me dites, qu’est-ce que vous ramenez en Afrique ? Moi, je ramène l’intelligence. Je ramène cette connaissance que j’ai de la situation actuelle en disant : les gars, on se trompe ! Apprenons notre culture. Réinvestissons-nous dans notre passé.

Masque réalisé par l’artiste béninois Romuald Hazoumé et exposé dans l’exposition « Ex Africa – présences africaines dans l’art aujourd’hui », au musée du Quai Branly, à Paris. © Siegfried Forster / RFI

