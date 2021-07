Il y a soixante ans disparaissait le romancier Louis-Ferdinand Céline

La publication en 1932 de Voyage au bout de la nuit fut un coup de tonnerre. Son écriture non-conformiste, tout en violences langagières, piétinant les valeurs du sacré et du beau, fit scandale. Elle imposa Céline comme l’un des auteurs modernes de langue française les plus novateurs. La réputation littéraire de l’écrivain a cependant été entachée par l’antisémitisme de ses pamphlets, qui sont des diatribes haineuses contre les juifs accusés de diriger et d’exploiter le monde.

Décédé d’un anévrisme le samedi 1er juillet 1961 à l’âge de 67 ans dans sa maison de Meudon, dans la banlieue parisienne, l’auteur du remarquable Voyage au bout de la nuit occupe une place ambiguë dans la littérature française du XXe siècle. Si l’œuvre de Céline (1) est admirée, considérée comme l’un des sommets des lettres modernes, l’homme a profondément divisé l’opinion en son temps, suscitant controverses et passions à cause de son goût pour la provocation, son racisme et son antisémitisme affichées sans complexe.

La haine tenace dont l’écrivain faisait l’objet en raison de ses prises de position pendant la guerre en faveur du gouvernement de Vichy et contre les juifs, ne s’était pas apaisée vingt ans après la Libération. Au point que la nouvelle de sa mort avait due être tenue secrète de peur de débordements et de manifestations politiques. Sa disparition ne fut rendue publique que trois jours plus tard, après son enterrement.

Soixante ans après, les passions partisanes se sont éteintes et seule l’œuvre reste. Elle est lue à travers le monde, étudiée dans les universités. Selon les spécialistes, Céline est après Proust l’écrivain français le plus lu. Novatrice et révolutionnaire par le style, l’œuvre de Céline relève de l’universel, alors qu’en même temps elle demeure profondément personnelle. Située au carrefour de l’autobiographique et la critique sociale et politique, cette œuvre ne peut être comprise à sa juste valeur sans se référer à la vie de l’auteur, à ses préjugés personnels et familiaux et aux drames et tragédies de son époque.

Une existence « sous cloche »

Louis-Ferdinand Destouches, plus couramment connu sous son pseudonyme « Céline » que l’écrivain avait emprunté à sa grand-mère maternelle, est né en 1894 en banlieue parisienne. Sa famille appartient à la petite bourgeoisie désargentée, déclassée, qui n’avait pas les moyens de ses rêves ni de ses ambitions. Le père était gratte-papier dans une société d’assurances et la mère raccommodeuse et dentelière. Au tournant du siècle, la famille Destouches est venue s’installer dans le quartier de l’Opéra à Paris, où la mère du futur écrivain tient une boutique de dentelles. Pour joindre les deux bouts, la maman, accompagnée de son fils, faisait les marchés de banlieue et les plages de la Manche en été pour vendre ses dentelles.

Devenu écrivain, Céline puisera le matériau de ses récits dans ses débuts de vie pauvre, sans horizon, qu’il qualifie d’existence « sous cloche », faisant référence à l’éclairage des rues à l’époque par des becs à gaz. Les imprécations récurrentes de son père à l’égard des juifs, que celui-ci tenait pour responsables de ses échecs personnels et de tous les maux de la terre, sont à l’origine de l’antisémitisme de Céline. Ce dernier a grandi dans une ambiance ultra-nationaliste, profondément marquée par les débats qui opposaient les Dreyfusards aux anti-Dreyfusards. C’était l’époque de l’affaire Dreyfus quand la poison antisémite coulait à flot dans les pages des journaux, corrompant le petit peuple et la jeunesse.

À 18 ans, le jeune Céline s’engage dans l’armée. Il avait besoin de changer d’air. Nous sommes en 1912. Lorsque la guerre éclate deux ans plus tard, il est mobilisé. Grièvement blessé à la tête pendant les premiers mois du conflit en exécutant des missions périlleuses qui lui étaient confiées, il est opéré et réussira à se faire réformer. Il ne connaîtra pas la guerre des tranchées, mais le jeune Parisien sera marqué à vie par la violence des combats qu’il a connus. Céline a raconté dans Voyage au bout de la nuit, son futur chef-d’œuvre incontournable, son aventure de la guerre, démontant l’héroïsme et autres mythes militaires présentés sous un jour grotesque.

Rendu à la vie civile après un passage par Londres où il sert dans une usine d’armements, puis une mission au Cameroun pour le compte d’une compagnie commerciale, il revient en France, repasse son baccalauréat et entreprend des études de médecine. En 1924, il soutient sa thèse de fin d’études, très remarquée à cause de ses qualités d’écriture, avant de partir pour Genève où il est engagé comme médecin par la Société des nations (SDN., l’ancêtre de l’ONU). À bord d’un navire de la SDN, il bourlingue à travers les continents, découvre l’Afrique et ses misères coloniales et l’horreur économique dans l’Amérique capitaliste. En 1928, au terme d’une longue errance initiatique, il revient s’installer en France. Il est recruté pour diriger un dispensaire à Clichy, en proche banlieue parisienne. C’est un emploi stable, qui lui laisse le temps pour se consacrer à la passion littéraire qui le taraude depuis si longtemps.

Anticonformiste et cynique

Pour les universitaires spécialistes de Céline, les véritables débuts littéraires de l’écrivain datent de sa thèse de médecine consacrée à la vie du chirurgien hongrois du XIXe siècle, Philippe Ignace Semmelweis, précurseur du mouvement hygiéniste. Le style délibérément littéraire, voire lyrique, de ce texte universitaire, annonce les romans à venir. Dans les années 1920, Céline écrit aussi des pièces de théâtre, notamment la pièce satirique L’Eglise dont les personnages et les thématiques préfigurent son premier roman avec lequel il fera irruption sur la scène littéraire française.

Couverture de la première édition © in Wikimedia Commons

Voyage au bout de la nuit est publié aux Éditions Denoël en 1932. Ce roman inaugural fait l’effet d’une bombe, révélant le lyrisme cynique et puissant de ce trentenaire, qui s’était beaucoup nourri de Rimbaud, du « Bateau ivre » et des soubresauts de la vie. À travers les heurs et malheurs de son héros Bardamu, double de l’auteur, Céline relate l’expérience déshumanisante de la guerre, les ravages du colonialisme en Afrique et la défaite de l’humain dans une Amérique mise en coupe réglée par la cupidité des capitaines d’industrie. Voyage est un roman anticonformiste qui s’en prend aux mythes, aux institutions, aux hiérarchies et surtout aux valeurs prétendument morales d’une société hypocrite vouée à la dégradation et à la déchéance.

Céline devient la coqueluche de l’establishment littéraire parisien qui souligne son ton novateur, sa langue torrentielle qui puise son originalité dans son exploitation inventive des ressources du langage parlé et de l’argot. Le livre est en lice pour le prix Goncourt, qu’il rate de deux voix, mais est repêché par le jury du Renaudot. C’est la consécration, d’autant que le public est au rendez-vous, avec plus de 100 000 exemplaires du livre écoulés dès la première année.

Mort à crédit, le second roman de Céline, est publié en 1936. Il raconte l’enfance, l’adolescence de l’auteur, brouillant la frontière entre le réel et l’imaginaire. Si pour les critiques littéraires, ce livre surpasse Voyage au bout de la nuit du point de vue de l’écriture et de la maîtrise du récit, il est un échec commercial. Déçu par la réception de son opus, Céline se lance alors dans l’écriture de pamphlets, qui seront responsables de ses futurs malheurs.

Le cri de haine

Le premier pamphlet est une dénonciation en règle de la Russie soviétique. Publié en 1936, au retour d’un voyage en l’URSS, où son premier roman avait connu un très grand succès de librairie jusqu’à être cité par Léon Trotsky en personne, Mea culpa est un pamphlet anti-communiste, mettant à nu le vrai visage du « paradis des prolétaires ». Ce texte qui révèle le talent polémiste de l’auteur, consomme la rupture de l’écrivain avec ses admirateurs de gauche.

Malheureusement, le goût de Céline pour la polémique et la provocation se transforme en un cri de haine dans les pamphlets suivants, qui visent cette fois les juifs accusés de pousser à la guerre contre l’Allemagne hitlérienne. Marqués du sceau de l’antisémitisme, les trois pamphlets (Bagatelles pour un massacre, L’Ecole des cadavres et Les Beaux Draps) que Céline publie entre 1937 et 1941, finissent par faire occulter l’originalité littéraire de l’écrivain, perçu désormais par ses contemporains comme un raciste, praticien systématique d’outrance verbale et de gros mots. Ses imprécations contre les juifs, souvent gratuites, comme quand il écrit dans Bagatelles pour un massacre « Je le dis tout franc, comme je le pense, je préférerais douze Hitler plutôt qu’un Blum omnipotent », lui valent d’être condamné, tout comme son éditeur, pour diffamation. Cela ne l’empêchera pas de faire paraître pendant l'occupation allemande des articles antisémites dans la presse proche liée à la Collaboration.

« Bouffer du Juif » par Louis-Ferdinand Céline, Le Magazine, no 306, 16 mars 1941 (présentation d'extraits du pamphlet Les Beaux Draps). L'article est illustré par une caricature antisémite dépeignant Édouard Daladier et Léon Blum en train de sacrifier un soldat français à « Vichnou » à l'occasion de la déclaration de guerre à l'Allemagne nazie en septembre 1939. In Wikimedia Commons © Wikimedia Commons

Céline soutient ouvertement l’Allemagne nazie et fréquente les hiérarques du régime de Vichy, même si dans ses pamphlets, il n’hésite pas à égratigner le maréchal Pétain et la clique d’arrivistes qui l’entourent. Mais comme il sait que sa complicité idéologique avec l’ennemi risque de lui coûter cher dans la France libéré, dès 1944, devançant la victoire des Alliés, il emprunte le chemin d’exil avec son épouse Lucette, se réfugiant d’abord en Allemagne, puis au Danemark où il avait des amis. Il sera quand-même jeté en prison à son arrivée à Copenhague en 1945. Suivront les six années les plus dures dans la vie de Céline, partagées entre emprisonnement, liberté et fuite en avant.

En 1951, le couple Destouches est de retour en France. Céline échappe in extremis à la peine de prion pour collaboration, grâce à son statut de grand invalide de guerre obtenu en 1914. Il s’installe à Meudon, en banlieue parisienne, où il vivra jusqu’à sa mort dix ans plus tard. Il se remet à l’écriture et publie deux nouveaux ouvrages romanesques, Féérie pour une autre fois (1952) et Normance (1954), qui passent totalement inaperçus du grand public.

Retour au « sommet de la littérature »

Le retour en grâce se fait avec la parution de sa trilogie composée d’Un Château l’autre (1957), Nord (1960) et Rigodon (1969, publié à titre posthume), où Céline raconte son exil et sa traversée de l’Allemagne défaite et en ruines, renouant avec la veine de la chronique autofictionnelle et critique sociale, qui avait fait le succès de ses premiers romans. Pour les célinistes, c’est le retour du maître au « sommet de la littérature » (2).

La grandeur de Céline est d’avoir été à la fois moderne et anti-moderne. Il a modernisé l’écriture littéraire en y faisant entrer le parler populaire. Sa vision burlesque et sombre de la société contemporaine fait penser à Beckett et à Ionesco. Chemin faisant, sa plume s’est égarée dans les ténèbres de la tragédie de l’histoire européenne du XXe siècle, jetant l’opprobre sur l’ensemble de son oeuvre. Pourtant comment ne pas être touché par le conteur génial de Voyage au bout de la nuit ? « Admirez Céline, ne le défendez pas », aimait à dire l’ancien président de l’Académie Goncourt François Nourissier.

(1) Œuvres importantes de Céline à lire ou à relire : Voyage au bout de la nuit (1932), Mort à crédit (1936), Casse-pipe (1949), D’un château l’autre (1957)

(2) « Les sept vies de Louis-Ferdinand Céline », par David Alliot, in Linternaute, daté du 30 septembre 2012. David Alliot est, spécialiste de l’écrivain, et auteur, entre autres livres, de « Louis-Ferdinand Céline en verve » chez Horay et « D’un Céline l’autre » dans la collection Bouquins.

