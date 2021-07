Le Siècle d’Angelo Del Boca, historien sans complaisance de l’Italie contemporaine

Partisan, reporter, historien indépendant, l'Italien Angelo Del Boca s'est éteint mardi 6 juillet 2021, à Turin, à l’âge de 96 ans. Il avait ouvert et vivifié pendant des décennies le champ des études postcoloniales italiennes.

Il a été « l’enfant irrégulier de son temps » a écrit de lui l’historien du fascisme Mimmo Franzinelli à la nouvelle de sa disparition, le 6 juillet 2021, à Turin, à l’âge de 96 ans. Né en 1925 à Novare dans le Piémont, Angelo Del Boca est enrôlé de force dans les troupes de la République Sociale Italienne, état fasciste fantoche créé en septembre 1943 en Lombardie après l’armistice italien avec les Alliés.

Envoyé en Allemagne dans un camp d’entraînement, il déserte au retour et entre dans la Résistance en octobre 1944. Le lieutenant Angelo choisit une formation partisane de Giustizia e Libertà, proche du Parti d’action qui rassemble une grande partie des antifascistes de la première heure, après une expérience négative avec les résistants communistes.

Reporter, socialiste et visionnaire

Après-guerre il s’engage aux côtés des socialistes du PSIUP, devient rédacteur en chef de l’hebdomadaire Il lavoratore de sa ville natale de Novare, dans le Piémont, avant de travailler pour La Gazzetta del popolo et Il giorno. Cette vie de grand reporter lui fait entretenir un rapport lucide et étroit avec l’histoire de son temps. C’est de là qu’il puise la force d’écrire deux importantes biographies sur deux contemporains capitaux et controversés, le Négus Halié Selassié et Mouammar Kadhafi.

Malgré le portrait sans complaisance qu’il dresse de ce dernier, il condamnera en 2011 l’intervention occidentale en Libye, voyant dans le renversement du dictateur une porte ouverte pour les groupes islamistes, un risque de profonde déstabilisation de la région sahélienne avec l’éparpillement de l’arsenal militaire libyen et ce qu’il nomme une probable « somalisation » du pays, autrement dit la perte de son unité et de son identité politique.

Son compagnonnage socialiste s’achève en 1981 lorsqu’il rompt avec la ligne libérale et la figure de Bettino Craxi. Poursuivi douze ans plus tard dans « l’Opération mains propres », ce dernier finira sa vie en exil en Tunisie, laissant un parti exsangue et un pays bientôt gouverné par son ex-conseiller en communication, Silvio Berlusconi.

Le maître des études postcoloniales italiennes

Angelo Del Boca se consacre dès lors presque entièrement à son travail pionnier de chercheur indépendant sur le colonialisme italien, commencé en 1965 par un ouvrage sur La guerra d’Abissinia 1935-1941 où plusieurs points, consensuels aujourd’hui dans le monde académique, font alors scandale, qui plus est lorsqu’ils sont avancés par un historien non professionnel.

Documents à l’appui, il montre en effet que la guerre pour s’assurer de l’occupation de l’Éthiopie n’a jamais cessé en six ans – l’historiographie classique réduisant l’événement à la conquête militaire, entre 1935 et 1936. Son livre témoigne en outre de l’étendue des crimes commis par les militaires italiens, dont l’usage des gaz toxiques, interdits par les conventions internationales, jusque sur les populations civiles.

Il faut attendre 1996, et les excuses publiques du journaliste Indro Montanelli qui s’est longtemps opposé aux démonstrations pourtant implacables d’Angelo Del Boca, pour que l’État italien reconnaisse enfin publiquement l’usage des gaz dans ce qui demeure l’une des plus brutales conquête de la colonisation occidentale en Afrique.

Au-delà de ce combat, Angelo Del Boca écrit deux histoires-fleuves de l’histoire coloniale italienne en Afrique orientale - Érythrée, Somalie, Éthiopie - et en Afrique du Nord - de la colonisation manquée de la Tunisie à l’interminable guerre italo-libyenne, ses massacres, ses destructions, ses camps de concentration eux aussi longtemps occultés.

Déconstruire le mythe du peuple italien débonnaire

En 2005, à l’âge de 80 ans, il publie son maître-livre Italiani, brava gente? où avec une érudition étourdissante, une plume vigoureuse et une irréprochable rigueur historique et morale, il s’attaque au mythe d’un peuple italien naturellement débonnaire, et partant incapable de se livrer aux horreurs commises par les autres nations européennes.

De la répression sanglante du brigandage dans le sud du pays dans les années qui ont suivi l’Unité aux massacres coloniaux de masse déjà cités, en passant par l’évocation des états-majors incapables et sanguinaires de la Première Guerre mondiale et les velléités génocidaires des généraux fascistes en ex-Yougoslavie, le parcours effectué par ce livre fait date au point que la formule ironique de son titre devient proverbiale.

En 2008, Angelo Del Boca publie encore son autobiographie, Il mio novecento [Mon vingtième-siècle], avec ce sous-titre: « biographie d’un journaliste et d’un intellectuel rigoureux ». Cette rigueur toute piémontaise, hors de toute formation universitaire, mais riche d’un engagement précoce dans la résistance, il la partage avec son contemporain Nuto Revelli alors récemment disparu, qui, aura été un pionnier de l’histoire orale et un excellent exégète du fascisme.

Par sa force et son ampleur, l’œuvre d’Angelo Del Boca a non seulement ouvert la voie à plusieurs générations d’historiens, d’écrivains, de réalisateurs, qui se sont confrontés à leur tour à l’histoire coloniale de l’Italie, mais il a produit des œuvres qui, plusieurs décennies après leur publication, demeurent des incontournables. Dans son combat pour la vérité, l’historien qu’il était a doublement écrit l’Histoire de son temps.

