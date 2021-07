À Avignon, «Je ne marcherai plus...», une pièce pour vaincre la honte

Doris (Laetitia Lalle Bi Bénie, à droite), enfant adoptée, n'est jamais revenue dans son pays d'origine tandis que Laura (Juliette Coulon, à gauche), ne s'estime pas assez reconnue. © Corinne Marianne Pontoir

Texte par : Sébastien Jédor

Le plus grand théâtre du monde a pris ses quartiers d’été à Avignon, dans le sud de la France, avec les spectacles du festival « In » et un millier d’autres environ dans le « Off ». Parmi ces derniers, Je ne marcherai plus dans les traces de tes pas, au Théâtre 11. L’auteure franco-roumaine Alexandra Badéa et le metteur en scène Vincent Dussart interrogent le sentiment de honte qui étreint trois sociologues en déplacement dans un pays d'Afrique de l'Ouest. Les trois chercheurs, interprétés par Juliette Coulon, Xavier Czapla, et Laetitia Lalle Bi Bénie (avec Roman Bestion à la musique), sont aussi confrontés aux rapports de domination. Reportage de notre envoyé spécial à Avignon.