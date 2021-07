Cannes 2021, un festival de cinéma pionnier dans son engagement écologique?

Le changement climatique pose aussi à l’industrie cinématographique une question cruciale : veut-on faire partie du problème ou de la solution ? Le Festival de Cannes a pris cette année la décision solennelle d’afficher pour la première fois des engagements écologiques et de programmer une sélection de films sur l’environnement. Action crédible ou coup publicitaire ?

Quels seront les deux plus grands défis auxquels le Festival de Cannes doit faire face dans les prochaines années ? Probablement la révolution provoquée par les plateformes… et la catastrophe climatique qui se dessine à l’horizon. Avec son action « Le cinéma pour le climat », le plus grand festival de cinéma au monde déclare que « l’édition 2021 sera celle du monde d’après pour un festival de toujours » et promet de « repenser intégralement la manière de produire le Festival de Cannes ».

« Incarner cinématographiquement cet engagement écologique »

Six documentaires et une fiction sont censés « incarner cinématographiquement cet engagement ». Changeront-ils la donne ? Même s’ils ne sont pas en lice pour la Palme d’or, ils composent la première sélection de films sur l’environnement dans l’histoire du Festival. Le Français Cyril Dion nous alerte dans Animal sur l’extinction des espèces. Marcher sur l’eau (Niger-France) d’Aïssa Maïga nous emmène dans un village nigérien victime du réchauffement climatique. L’Indien Rahul Jain nous fait frémir avec Invisible Demons, un documentaire choc sur la pollution en Inde. Et dans La Croisade, Louis Garrel et feu Jean-Claude Carrière donnent le pouvoir aux enfants ou plutôt montrent comment les enfants décident de prendre en main leur destin face aux catastrophes qui s’annoncent.

« La prise de conscience et la défense de la planète se jouent aussi au cinéma », affirme Thierry Frémaux, le délégué général, souhaitant hisser au plus haut niveau l’engagement et les pratiques écologiques de Cannes. Et cela dès cette année. « Nous sommes le premier festival à afficher des convictions environnementales », souligne Frémaux. Même le tapis rouge, dorénavant intégralement recyclable et recyclé, est soumis au nouveau régime et sera deux fois moins changé que les années précédentes. Le Festival arrête aussi de distribuer, comme en 2019, plus de 22 000 bouteilles d’eau en plastique.

Thierry Frémaux lors de la conférence de presse de l’ouverture du Festival de Cannes 2021. © Siegfried Forster / RFI

Chaque festivalier doit payer une contribution environnementale de 20 euros

Côté réalisateurs, Nathan Grossman, documentariste suédois qui a préféré passer 34 heures en train que de prendre l’avion pour présenter son film sur Greta Thunberg à la Mostra de Venise, reste encore l’exception absolue. Au Festival de Cannes, dès cette année, chaque festivalier (qu'il prenne le train, la voiture ou un jet privé pour arriver sur la Croisette), est obligé de payer une « contribution environnementale de 20 euros (hors taxes) » pour compenser l’empreinte carbone de l’événement qui est, selon les chiffres officiels, à 89% imputable aux voyages des participants. Les recettes seront « entièrement destinées au financement de programmes de compensation carbone à rayonnement local, national et international ».

Figure de proue du cinéma mondial, le Festival de Cannes revendique ainsi parmi les grands festivals de cinéma un rôle pionnier dans le domaine. Sans s’étaler sur le nombre d’atterrissages et de décollages d’avions à l’aéroport de Cannes pendant le mois du Festival (estimé en 2018 par une association écologique à 1 700), Frémaux admet qu’« il y a parfois des aberrations ». Pendant la conférence de presse, il a même posé ouvertement la question : « Est-il vraiment nécessaire qu’un producteur américain prenne l’avion pour signer son contrat à Cannes » ? Tout en donnant la réponse : « Pour le moment, je pense que oui. »

L’industrie cinématographique, une industrie très polluante ?

Reste une autre question qui fâche : doit-on considérer l’industrie cinématographique comme une industrie très polluante ? Plein de bonne volonté, le délégué général avoue n'être actuellement pas en mesure de communiquer l’empreinte carbone du dernier festival en 2019 : « Sur les détails des chiffres, je ne suis pas un spécialiste, je ne vais pas m’amuser à vous répondre. »

Pour quelle raison ? La publication du bilan écologique risquerait-elle d’endommager durablement l’image glamour et paillettes du plus grand rendez-vous cinématographique au monde ? Ou n’existe-t-il tout simplement pas encore de comptabilité globale concernant les émissions CO2 produites par le festival ?

« Animal », de Cyril Dion (France), programmé dans la sélection éphémère de films sur l’environnement au Festival de Cannes 2021. © Capa Studio – Bright Bright Bright – UGC Images

Le Carbon Clap, calculateur d’empreinte carbone

Une chose est sûre : pour la production cinématographique, les outils existent. Cela fait plus que dix ans que le collectif français Ecoprod a mis en place le Carbon' Clap, le premier calculateur d’empreinte carbone dédié à la production audiovisuelle.

« Il permet à chaque production audiovisuelle ou cinématographique d’estimer de façon assez précise son empreinte carbone. Le Carbon Clap est un outil d’aide à la décision et aide à identifier les postes qui sont les plus émetteurs. Est-ce que ce sont les déplacements des techniciens et des comédiens, la construction des décors, la cantine… ? Chaque film se décompose dans une quinzaine ou vingtaine de postes de dépenses », explique Baptiste Heynemann, délégué général de la CST (une des associations de techniciens historiques du cinéma français) qui est membre du collectif Ecoprod, créé en 2009.

Un prix pour des films respectueux de l’environnement ?

Une évolution qui semble aussi inévitable pour les films sélectionnés au Festival de Cannes. Pour le moment, le Festival est à juste titre fier d’avoir donné un signal historique en choisissant le réalisateur afro-américain Spike Lee pour être le premier Noir président du prestigieux jury. En revanche, personne n’a mentionné que Lee a reçu en 2018, aux États-Unis, le Green Seal EMA Award, un prix récompensant les films durables, pour BlacKKKlansman, d’ailleurs présenté et acclamé à Cannes. Existe-t-il un prix similaire en France ? « En France, nous n’avons pas un prix comparable pour la fiction, remarque Baptiste Heynemann. Nous avons un prix comparable sur le secteur de la publicité, le Deauville Green Award, décerné aux publicités fabriquées de façon respectueuse pour l’environnement. »

En attendant, la pression de l’opinion publique monte, et ce n’est probablement pas en projetant simplement des films sur l’environnement que le Festival de Cannes va relever le défi qu’il a lui-même lancé. Certains se souviennent encore de la sortie de Waterworld, en 1995, un blockbuster post-apocalyptique avec Kevin Costner sur les conséquences du changement climatique, mais qui est finalement resté dans les annales surtout pour son tournage peu respectueux de l’environnement. Pendant l’édition de Cannes 2016, la superstar Leonardo DiCaprio avait fait des vagues en tant que lauréat d’un prix pour son engagement écologique. Une récompense qu’il a cherchée personnellement à New York avec un aller-retour en jet privé pour revenir à temps pour le Festival de Cannes.

Baptiste Heynemann, délégué général de la CST et membre du collectif Ecoprod. © Siegfried Forster / RFI

Longtemps ces « faux-pas » ont été traités comme des fait divers ou des détails engloutis dans une marée d’actualités défaitiste. Aujourd’hui, de plus en plus de spectateurs se posent la question de la légitimité d’un réalisateur d’envoyer son équipe de film 10 000 kilomètres en avion pour un plan d’une seconde.

Faut-il une obligation d’afficher le bilan carbone de chaque film ?

Pour devenir crédible, le Festival de Cannes devrait-il obliger les films sélectionnés à afficher leur bilan carbone ? Réponse lapidaire de Thierry Frémaux : « Je ne crois pas qu’on affichera le coût carbone d’un film, à moins que Radio France Internationale affiche tous les matins le coût carbone de ses émissions de radio. »

Entre-temps, le Centre national du cinéma (CNC) en France va présenter ce samedi 10 juillet au Festival de Cannes son ambitieux plan « Action ! ». Selon son président Dominique Boutonnat, il vise à « accompagner la filière pour répondre aux défis climatiques et en faire un moteur de la transformation écologique et énergétique de notre pays. C’est une révolution fondamentale, il y aura un avant et un après ». Entre autres, le plan prévoit à partir de l’année 2023 de rendre « obligatoire la réalisation d’un bilan carbone pour toute œuvre ou projet financé par le CNC ».

Donc, bientôt aussi un bilan carbone pour chaque film à Cannes ? « On devrait. On pourrait, remarque Baptiste Heynemann. Je sais que le film Animal de Cyril Dion a fait un bilan carbone assez précis. Parce que la production a une approche globale, holistique de son métier et se dit : il faut à la fois travailler sur le contenu, ce qu’on va montrer à l’écran, ce dont on va parler, et les manières de faire, les contenants. »

Une Palme d’or pour un film au service de l’environnement ?

Et qui sait, peut-être le Festival de Cannes sera-t-il bientôt fier de décerner, au-delà de la Palme d’or pour les longs métrages et une autre Palme d’or pour les courts métrages, également une Palme dans la catégorie des films sur l’environnement.

« Bigger Than Us », de Flore Vasseur (France), programmé dans la sélection éphémère de films sur l’environnement au Festival de Cannes 2021. © Elze’Vir Films – Big Mother Productions

