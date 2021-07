Les voix d'Afrique et des Caraïbes au Festival d'Avignon avec RFI

Audio 01:28

Répétition de « Nuit de Veille » de l'auteur camerounais Kouam Tawa, pour le cycle « Ça va, ça va le monde ». © RFI / Sébastien Jédor

Texte par : Sébastien Jédor Suivre 3 mn

À partir de ce dimanche 11 juillet, les auteurs d’Afrique et des Caraïbes ont rendez-vous à Avignon, dans le sud de la France. C’est le lancement de la neuvième édition de « Ça va, ça va le monde », le cycle de lectures produit par RFI, le Festival d'Avignon et la compagnie Eutopia avec le soutien de la SACD (Société des auteurs compositeurs) et de l'Institut français. Les textes sont interprétés en public à 11h au lycée Vincent-de-Paul, jusqu'au 16 juillet avec une retransmission en Facebook Live avant une diffusion sur la radio du monde à partir du 24 juillet.