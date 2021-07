À Avignon, «La Cargaison» aide les morts de la répression à trouver la paix

L'auteur Souleymane Bah et les acteurs Nadège Ouedraogo, Serge Yéroné Koto et Vincent Minne à la fin de la représentation de «La Cargaison». © Pascal Gely - Pascal Gely/RFI

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Il a reçu le Prix RFI Théâtre 2020, et le voilà programmé au festival d’Avignon, dans le sud de la France. Le Guinéen Souleymane Bah est l'auteur de la pièce La Cargaison, programmée dimanche dans le cycle de lectures « Ça va, ça va le monde » produit par RFI, le Festival d'Avignon et la compagnie Eutopia avec le soutien de la SACD (Société des auteurs compositeurs) et de l'Institut français. La Cargaison s'inspire de la répression d'une manifestation de l'opposition contre une modification constitutionnelle, en octobre 2019, à Conakry, au cours de laquelle onze personnes avaient été tuées.