Cannes: «Die große Freiheit», l’histoire effrayante des homosexuels dans l’après-guerre

Franz Rogowski incarne de façon subtile et sensationnelle le rôle de Hans Hoffmann dans « Die große Freiheit » de Sebastian Meise, présenté à Un Certain Regard au Festival de Cannes 2021.

Du très grand cinéma, qui montre un fait historique terrible et peu connu. Die große Freiheit (La grande liberté) nous raconte la discrimination des homosexuels dans l’Allemagne d’après-guerre, en continuité avec l’époque nazie. Filmé et interprété de façon magistrale, le réalisateur autrichien Sebastian Meise nous offre l’un des meilleurs films du Festival de Cannes 2021. Seule déception : le film figure dans la sélection officielle « Un certain regard » et n’est donc pas en lice pour la Palme d’or.

En Allemagne, à l’époque de l’après-guerre, la vie des homosexuels était semée de criminalisations et humiliations. De la persécution dans les « tasses », les toilettes publiques, seul lieu de rencontre pour les homosexuels, jusqu'au « mitard », la cellule disciplinaire sans meuble ni lumière en prison. Le paragraphe 175 du Code pénal allemand criminalisait les actes sexuels entre personnes de sexe masculin. Le nombre de procès menés en République fédérale d’Allemagne sur la base du paragraphe 175 est estimé à environ 100 000 et le nombre de personnes condamnées à 64 000. Entretien.

RFI : Die große Freiheit (La grande liberté) dépeint le sort misérable des hommes homosexuels dans l'après-guerre en Allemagne, sous le fameux paragraphe 175. Jusqu’ici, personne n’a raconté cette histoire au cinéma. Peut-on parler d’une histoire oubliée ?

Sebastian Meise : Cette histoire a été très peu travaillée. J'en ai été moi-même très surpris. Personnellement, je ne connaissais pas non plus le paragraphe 175, bien que j'aie reçu une assez bonne éducation scolaire et une formation historique. Bien que j'aie par ailleurs le sentiment de m'intéresser à l'Histoire, je n'ai jamais entendu parler de ce paragraphe. Et j'ai trouvé très peu de choses à ce sujet. Quelques très bons documentaires, mais pas de longs métrages. Ou alors des longs métrages où cette histoire n’apparaît qu’au second plan.

Scénariste et réalisateur du film, vous avez décidé de ne pas raconter cette discrimination et criminalisation des homosexuels dans la vie quotidienne « normale » à l'extérieur, mais presque exclusivement depuis la cellule de la prison. Pourquoi ?

Nous racontons l'histoire à travers les séjours de Hans Hoffmann en prison, car c'est finalement sa constante dans la vie. À l'extérieur, c'est aussi un homme traqué. Il est constamment banni. Il ne peut pas ne pas être un criminel, parce qu'il est ce qu'il est. Sa vie est considérée par la loi comme criminelle en soi. Réduire sa raison d’être alors à la vie en prison, c’était la traduction cinématographique de cette situation.

Sebastian Meise, réalisateur du film « Die große Freiheit », présenté à Un Certain Regard au Festival de Cannes 2021. © Siegfried Forster / RFI

L'une des scènes les plus émouvantes est certainement celle où Viktor découvre le tatouage avec le numéro du camp de concentration sur l'avant-bras de Hans. Ainsi, il réalise que Hans, après sa déportation en tant qu’homosexuel sous les nazis, a été transféré à la fin de la guerre directement dans une prison. En d'autres termes, la criminalisation a été tacitement perpétuée, même dans la démocratie d'après-guerre. Là aussi, dans la salle de cinéma, on a eu l’impression que les spectateurs ont été choqués au moment de découvrir cette réalité pratiquement jamais montrée au cinéma...

Je n'ai jamais entendu ça non plus. Et c’était le point de départ de notre histoire : la lecture de comptes-rendus d’homosexuels qui ont été transférés directement des camps de concentration à la prison. Un système a remplacé l'autre et l'homme restait toujours illégal. Hans doit se resigner à observer que la guerre est terminée, la libéralisation a lieu, mais rien ne change pour lui. Nous avons réalisé de nombreux entretiens avec des témoins contemporains, avec des survivants qui ont vécu encore cela dans les années 1960. C'est alors que nous avons pris conscience de la méticulosité et de l'ingéniosité avec lesquelles l'État pourchassait ces hommes.

C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une continuité. De l'ère nazie à la démocratie d'après-guerre, la vie gay a été caractérisée et persécutée comme une vie indigne ?

Oui, exactement, car les Alliés avaient des lois similaires, du moins les Américains et les Britanniques, mais pas tellement les Français. Il est intéressant de noter que, à l'époque, les Russes non plus. C'est pourquoi l'Allemagne de l'Est avait aussi un paragraphe, mais il n'était pas autant appliqué. On pouvait y vivre heureux, même si c'était caché. En Allemagne de l’Ouest, cette continuité a été maintenue.

Le travail de la caméra dans l'espace confiné et l'utilisation de la lumière sont fascinants. Il y a ce clair-obscur qui rappelle parfois le Berlin Alexanderplatz de Rainer Werner Fassbinder. Pourrait-on dire que la pénombre représente ou symbolise le mieux la condition des homosexuels dans l'après-guerre ?

Je n'y avais jamais pensé de cette façon, mais, en effet, on peut le voir ainsi. Mon éclairagiste, Crystel Fournier, cherche toujours une logique dans la lumière, une référence forte à la réalité. Cela peut être une simple ampoule suspendue au plafond, un tube au néon ou une lumière passant par une fente étroite dans une cellule sombre. Ce sont des sources de lumière toujours très réalistes. Ce clair-obscur résulte en fait de la réalité.

Franz Rogowski (Hans) et Georg Friedrich (Viktor), les deux acteurs exceptionnels font vivre « Die große Freiheit » de Sebastian Meise, présenté à Un Certain Regard au Festival de Cannes 2021. © APA/FREIBEUTERFILM_ROHFILM © APA/FREIBEUTERFILM_ROHFILM

Vous montrez brillamment comment les homosexuels ont été persécutés et opprimés, comment leur identité est punie, mais vous allez encore plus loin. Vous montrez de manière frappante comment même leur imagination a été littéralement détruite. Lorsque, en 1969, le paragraphe 175 est finalement aboli pour l’homosexualité entre adultes, Viktor n’arrive pas à le réaliser. Il ne peut plus imaginer une vie sans le paragraphe 175. Il ne peut plus imaginer que les homosexuels soient traités comme des personnes normales. Était-il important pour vous de montrer dans le film cette destruction de l’imaginaire ?

Oui, car il y avait une rébellion constante contre le paragraphe, surtout dans la période d'après-guerre. Il y a également eu un nombre incroyable de plaintes auprès de la Cour constitutionnelle. Elles ont été toutes renvoyées. On s'est constamment demandé si cela était toujours dans l'air du temps, si cela était encore compatible avec une constitution démocratique. Il y avait une rébellion permanente contre ce paragraphe. Mais le paragraphe a été constamment réaffirmé et cela a découragé les gens.

Comment avez-vous vécu la première mondiale très applaudie de votre film Die große Freiheit au Festival de Cannes ?

C'est génial. Magnifique. Cannes a toujours été ma destination de rêve, car je m'identifie extrêmement bien aux films projetés ici. Je regarde tellement de films présentés à Cannes. Pour moi, c'est vraiment extraordinaire d'être ici.

