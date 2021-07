Vidéo

Festival de Cannes: Apichatpong Weerasethakul en un mot, un geste et un silence

L’artiste et cinéaste thaïlandais Apichatpong Weerasethakul, en lice au Festival de Cannes pour la Palme d’or 2021 avec « Memoria », avec Tilda Swinton et Jeanne Balibar. © Siegfried Forster / RFI

Son film Memoria, avec Tilda Swinton et Jeanne Balibar, est présenté ce jeudi 15 juillet en première mondiale au Festival de Cannes 2021. Il est en lice pour la Palme d’or. Par ailleurs, Apichatpong Weerasethakul, Palme d'or 2010 avec Oncle Boonmee, nous invite à l’Institut d’art contemporain de Villeurbanne (Rhône-Alpes) à explorer ses œuvres réalisées durant les vingt dernières années. En un mot, un geste et un silence, l’artiste et cinéaste thaïlandais nous parle des origines de sa créativité.