Festival d’Avignon: René Char et Frantz Fanon contre les «rêves rabougris» de notre époque

Final de la pèce Liberté, j’aurai habité ton rêve jusqu’au dernier soir, présentée au Festival d'Avignon. © RFI-Sébastien Jédor

L’un était un poète et résistant. L’autre un psychiatre, résistant également et militant anticolonialiste. René Char et Frantz Fanon sont remis au goût du jour au Festival d’Avignon avec Liberté, j’aurai habité ton rêve jusqu’au dernier soir, un spectacle écrit par l’économiste et philosophe sénégalais Felwine Sarr et mis en scène par le Rwandais Dorcy Rugamba. Une pièce nuancée et musicale, en partenariat avec France Médias Monde jusqu'au 20 juillet à la collection Lambert.