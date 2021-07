Festival de Cannes: premier bilan avant le palmarès

Quel film succèdera à « Parasite », Palme d'or 2019 ? On le saura en fin de journée. La compétition du Festival de Cannes s'est en effet achevée hier avec la projection des deux derniers films sélectionnés. En tout, le jury présidé par le cinéaste Spike Lee doit départager 24 longs métrages. Et cette année, aucun favori ne se dégage de la sélection.

Publicité Lire la suite

Les jeux cannois n’ont jamais semblé aussi ouverts que cette année. Si le jury était composé de critiques du monde entier, c’est Drive my car qui remporterait la Palme d’or. Le Japonais Ryusuke Hamaguchi organise la rencontre d’un metteur en scène de théâtre et d’une jeune femme discrète qui lui sert de chauffeur. Tous deux doivent faire face à un deuil et à leur culpabilité… Mais ce film-fleuve de trois heures sera-t-il de nature à séduire le président du jury, le Noir américain Spike Lee ?

La compétition n’a pas manqué de films forts, mais très clivants : Annette, la comédie musicale de Leos Carax, Titane, film de genre de Julie Ducournau qui a fait défaillir nombre de spectateurs, ou encore La Fièvre de Petrov, dérive hallucinée d’un auteur russe alcoolisé souffrant de la grippe, signée Kirill Serebrennikov…

Les pronostics sont un peu plus faciles pour les prix d’interprétation : Renate Reinsve, une Norvégienne de 33 ans, s’impose dans Julie en 12 chapitres. Et chez les acteurs, les festivaliers plébiscitent l’Iranien Amir Jadidi, l’interprète du conte moral Un héros.

► À lire aussi : Festival de Cannes: Le cinéaste marocain Nabil Ayouch en un mot, un geste et un silence

► À lire aussi : Festival de Cannes: qui gagnera la Palme d’or 2021?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne