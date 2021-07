La Palme d’or pour «Titane», film monstre de Julia Ducournau, deuxième réalisatrice de l'histoire du Festival de Cannes

C’est une Palme d’or aussi inattendue que méritée pour Julia Ducournau. La réalisatrice française de 37 ans devient ainsi ce 17 juillet la deuxième femme à décrocher la plus haute distinction du plus grand festival de cinéma au monde. « Titane », l’histoire d’une créature monstre, a fait l’effet d’une bombe sur la Croisette. Une dizaine de spectateurs évanouis dans les salles et un jury sous la présidence de Spike Lee visiblement subjugué ont rendu visible le caractère exceptionnel de l’œuvre.

La cérémonie de clôture a frôlé la catastrophe. À plusieurs reprises, Spike Lee, le président du jury, a failli donner le nom du lauréat de la Palme d’or beaucoup trop tôt. À la fin, Julia Ducournau n’arrivait pas à croire à la plus belle nouvelle qui existe pour un cinéaste. Bouleversée et en larmes, elle a reçu la Palme d’or pour son œuvre très osée et d’une violence à la fois crue et poétique inouïe, Titane. Ce film hors normes raconte le destin d’Alexia. Après un grave accident de voiture avec son père, cette fille reçoit une plaque de titane dans son cerveau. Le début d’une transformation en créature transgenre et quasi extraplanétaire.

« La perfection est une impasse »

Presque trente ans après La leçon de piano de Jane Campion, en 1993, Julia Ducournau devient alors – grâce à un jury à majorité féminin - la deuxième femme de l’histoire du Festival de Cannes parmi les lauréats de la Palme d’or. Dans son discours, la réalisatrice, née le 18 novembre 1983 à Paris et diplômée de la Fémis en 2008, a confié de ne plus croire à la perfection : « La perfection, ce n’est pas une chimère, c’est une impasse. Et la monstruosité est une arme et une force pour repousser les murs de la normativité. Il y a tant de liberté à trouver qu’on ne peut pas mettre dans une case. Merci au jury de reconnaître l’envie d’un monde plus inclusive et pus fluide. Merci d’appeler à plus de diversité dans les expériences au cinéma et dans nos vies. Et merci d’avoir fait entrer les monstres. »

Interprétée par Agathe Rousselle, la figure du monstre ni homme ni femme, mais à apparence humaine, défie les codes de la narration habituelle. Les émotions, le genre, les relations entre les humains et les espèces, tout est remis en question. Le nouveau monde se fait sa place à travers l’amour naissant de cette guerrière mutante avec un commandant de pompiers (la virilité autoritaire et aveugle, incarnée par Vincent Lindon) aussi étrange qu’elle. C’est Vincent Lindon qui incarne avec une folie certaine cet homme viril, autoritaire et complètement aveugle concernant la disparition inexpliquée de son fils.

Déjà dans son premier long métrage, Julie Ducournau avait laissé entrer les monstres. Grave explorait la vie d’une étudiante en médecine avec une penchée pour l’anthropophagie.

Alexia (Agathe Rousselle) dans « Titane » de Julia Ducournau, Palme d’or du Festival de Cannes 2021. © Carole Bethuel

Le Grand Prix ex aequo à Asghar Farhadi et Juho Kuosmanen

Le Grand Prix a été décerné ex æquo au réalisateur iranien Asghar Farhadi pour son conte moral Un héros et au cinéaste finlandais Juho Kuosmanen pour son deuxième long métrage Compartiment n°6, un voyage aussi bizarre qu’initiatique d’une jeune étudiante finlandaise de Moscou à Mourmansk. Une aventure entreprise pour découvrir les pétroglyphes du néolithique de cette ville dans le Grand Nord.

Quant au cinéaste iranien Asghar Farhadi, à l’instar de son personnage principal dans le film, il semble d’essayer de régler ses dettes envers la société iranienne. Lors de la réception du prix, il a confié avoir pensé à son premier court métrage réalisé il y a 36 ans : « Depuis 36 ans, je n’ai rien fait d’autre que d’écrire, malgré tous les obstacles et les pressions. Malgré tout, je continue d’avoir de l’espoir pour contribuer à améliorer les choses, mon pays, d’éveiller les consciences… »

« Drive my car » a impressionné

Le réalisateur japonais Ryusuke Hamaguchi semble avoir été plutôt déçu de ne pas avoir reçu la Palme d’or en recevant le prix du Meilleur scénario. En effet, Drive my car a impressionné. Chaque minute des 2h59 de ce road movie japonais semble essentiel pour raconter avec une délicatesse incroyable et un calme de grande profondeur l’histoire et surtout l’amour d’un couple d’artistes. Lui, homme de théâtre réputé, est en train de mettre en scène Oncle Vania de Tchekhov. Elle crée ses scénarios pour la télévision toujours à partir de scènes d’amour personnellement vécues. Et lui apprend les rôles de ses pièces toujours avec une cassette enregistrée par sa femme dont la voix l’accompagne dans sa voiture rouge fétiche, même au-delà de la mort subite de son épouse. Entre en scène alors une autre jeune femme mystérieuse qui prend le volant de sa voiture, mais aussi un ancien amant de sa femme pour interpréter son rôle dans la pièce de Tchekhov. La mise en scène sera cette fois-ci multilingue dont aussi un rôle en langue de signes coréenne. Un voyage cinématographique vers d’autres horizons qu’on n’est prêt à oublier.

Renate Reinsve, actrice norvégienne de 33 ans, lauréate du prix d’Interprétation féminine au Festival de Cannes pour « Julie (en 12 chapitres ) », réalisé par Joachim Trier. © Oslo Pictures

Les prix d'Interprétations à Renate Reinsve et Caleb Landry Jones

Renate Reinsve, actrice norvégienne de 33 ans, a remporté le prix d’Interprétation féminine. Elle a donné de façon orchestrale corps aux différentes étapes de la vie de Julie. Julie (en 12 chapitres), réalisé par Joachim Trier, suit l’histoire d’une jeune femme très douée dont la recherche sentimentale d’un chemin juste dans la vie s’avère complexe et très révélatrice de notre époque.

Le prix d’Interprétation masculine a été attribué à l’acteur et musicien américain Caleb Landry Jones, 31 ans. Il nous fait suivre dans le film australien Nitram de Justin Kurzel l’évolution d’un garçon pas comme les autres, jusqu’à l’homme visiblement souffrant d’une maladie mentale, néanmoins capable de se procurer tranquillement des armes de guerre. Résultat : le massacre de Port Arthur en 1996 qui reste un traumatisme national en Australie.

« Le Genou d'Ahed » et « Memoria », ex æquo, le prix du Jury

Le prix du Jury a été décerné ex æquo à deux des plus ambitieux films de la compétition. Le réalisateur israélien Nadav Lapid a remercié « tous les irrationnels et imprudents qui ont contribué au Genou d’Ahed ». Une œuvre inattendue, aussi exigeante que provocante, affrontant avec la même violence le spectateur et la politique du gouvernement israélien. Sous forme d’un va-et-vient entre la réalité et la fiction, il fait avancer le récit avec des moments de la poésie, des séquences politiques et des éructations sentimentales. Un style inclassable donnant au long métrage une puissance inouïe. Et le rôle principal, l’acteur et chorégraphe Avshalom Pollak, fait danser et tanguer la caméra plus d’une fois pour troubler nos certitudes cinématographiques.

Memoria, d’Apichatpong Weerasethakul, parle« de cette vibration des mémoires qui nous relie les uns aux autres… J’aimerais bien envoyer cette vibration d’espoir à tout le monde. Soyons en paix les uns avec les autres. » Plus que dix ans après sa Palme d’or pour Oncle Boonmee en 2010, le cinéaste thaïlandais a fait vibrer de nouveau la sensibilité du jury avec son œuvre cinématographique aussi mystérieuse que magique. Memoria est l’histoire d’une femme hantée par une détonation, un bruit insaisissable, qui la renvoie vers des univers inconnus. En visite en Colombie, Jessica (Tilda Swinton) découvre alors être connectée de façon insoupçonnée avec les habitants de ce pays inconnu. L’artiste et cinéaste thaïlandais a tourné pour la première fois en dehors de son pays, mais il est resté fidèle à sa croyance aux images habitées plus par les esprits que par la raison. Malgré un casting international avec Tilda Swinton et Jeanne Balibar, chaque plan se transforme en une invitation à la méditation sur l’univers sonore et invisible. Une expérience unique. Le rythme des images semble suivre les forces de la nature donnant l’impression que c’est l’image et pas le spectateur qui doit faire le premier pas pour permettre cette révélation nommée cinéma.

