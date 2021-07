Écolo, pro-avortement, islam… le vert en partage

Mais qu’ont en commun l’islam, la lutte pour le droit à l’avortement en Amérique latine et l’écologie politique ? Le vert, pardi ! Couleur longtemps laissée de côté, dépassée par le succès politique du bleu et du rouge, le vert fait son grand retour sur la scène publique depuis les années 1980. Retour sur l’histoire de trois courants qui ont fait du vert leur symbole.

Publicité Lire la suite

Couleur de la nature, de l’incertain, du passager et de l’éphémère pour l’historien Michel Pastoureau, couleur longtemps secondaire dans l’histoire européenne, le vert fait son grand retour sur la scène publique depuis la fin du XXe siècle. Mais si, des siècles durant, il a été dédaigné par l’Occident, le vert est la couleur sacrée de l’islam depuis au moins le Moyen Âge.

« Le vert était associé par les populations pré-islamiques qui vivaient dans des zones arides, aux pâturages, au printemps, et par extension, à la vie, décrypte Francesco Chiabotti, maître de conférences en islamologie à l’Inalco. Après la naissance de l’islam, le vert est associé au paradis, à la résurrection dans l’au-delà. Les âmes des martyrs y ressuscitent sous la forme d’un oiseau vert. »

Dans le Coran, comme dans la Bible et la plupart des textes anciens, la mention des couleurs est rare : on décrit plutôt la gamme chromatique selon son intensité, vive ou fade, et sa densité, opaque ou transparente. Le bleu et le vert se confondent. Mais le vert est considéré par la tradition comme la couleur préférée de Mahomet, bien que le prophète ne se soit jamais entièrement vêtu de vert.

« Le vert a une fonction sacralisante en islam »

Cette prise de pouvoir chromatique fait d’ailleurs écho à un épisode énigmatique des chroniques de la vie de Mahomet. « Selon une des versions, Mahomet a un jour enveloppé ses descendants, sa fille Fatima, son gendre et cousin Ali, et leurs deux enfants, d’un manteau vert », raconte Francesco Chiabotti. Ainsi, après sa mort en 632, le vert devient progressivement la couleur de la famille du prophète, ou « du moins, écrit Michel Pastoureau dans son ouvrage Vert, histoire d’une couleur, de ceux qui se présentaient comme ses descendants directs. Le vert prend alors une dimension politique. »

Sans doute inspirés par cette tradition, les descendants de Fatima, les Fatimides, adoptent ainsi la couleur verte comme couleur familiale, puis dynastique, au Xe siècle. « Mais il s’agit aussi d’une façon de se dissocier des Abbassides, la deuxième dynastie islamique, contextualise Francesco Chiabotti. Eux ont en effet adopté le noir et demandent à leurs fidèles de se vêtir de cette couleur. »

Le Dôme vert de la Mosquée du Prophète, à Médine, attire chaque année des milliers de visiteurs. © Haseeb Malik 07, via Wikimedia Commons

Mais pour que le vert devienne « la » couleur de l’islam et orne les couvertures des Corans, il faut attendre le Moyen Âge central (X-XIVe siècles). Le culte des saints hommes et de Mahomet s’y développe en effet, et ils sont de plus en plus associés au vert. Au XIIIe siècle, le lien est noué : le dôme du tombeau de Mahomet, à Médine, est peint en vert pour la première fois. Le vert est devenu la couleur des croyants, au-delà des divergences politiques. Il reste néanmoins associé pour les chiites à la famille du prophète, les religieux iraniens revendiquant une ascendance avec Fatima portant encore de nos jours un turban de couleur verte. « Plutôt qu’une couleur sacrée, le vert a une fonction sacralisante en islam », résume Francesco Chiabotti.

La Terre est bleue comme une orange

Mais le vert des tracts politiques, des vélos électriques et des entreprises férues de « greenwashing » est tout autre. En 2009, McDonald a « verdi » son image au sens premier du terme. Son célèbre « M » jaune est passé d’un fond rouge… à un fond vert. Comment mieux illustrer l’assimilation presque totale réalisée par les écologistes entre leurs mouvements et la couleur verte ? L’amalgame n’est pourtant pas toujours allé de soi. Paul Eluard n’écrivait-il pas en 1929 « La terre est bleue comme une orange » ?

C’est en effet d’abord du bleu et du jaune dont les premiers écologistes se saisissent. Couleurs de la planète et du Soleil, le mix est finalement plutôt logique, si l’on en croit Sébastien Repaire, historien spécialiste de l’écologie politique. « Les premiers militants écologistes, dans les années 1970, sont marqués par l’image de la Terre vue de l’espace, relate-t-il. Cela provoque une prise de conscience : la Terre a une finitude, ses ressources ne sont pas infinies, il faut la préserver. Et vue d’en haut, la Terre est bleue. » La première « journée de la Terre » est ainsi célébrée aux États-Unis le 22 avril 1970, un an à peine après les premiers pas de Neil Amstrong sur la lune.

Mais la bascule du bleu au vert a lieu dans les années qui suivent. Au Canada, un collectif militant tapageur, Don’t make a wave, lance ses premières actions. Bientôt, ils prennent le nom de leur bateau, l’emblématique Greenpeace. En Europe, ce sont d’abord les écologistes ouest-allemand qui adoptent le nom « Die Grünen », « Les Verts », aux élections de 1980. Leur succès inattendu ne passe pas inaperçu dans les pays voisins.

Un vert au-delà du clivage gauche/droite

En 1982, les écologistes français – présents dans la vie politique depuis 1974, mais encore groupusculaires – leur emboîtent le pas. Ils s’appellent désormais « Les Verts ». Les Britanniques s’y mettent aussi, et se baptisent « The Green » en 1985, suivis deux ans plus tard des Irlandais, avec le « Green Party ». Une démarche extrêmement moderne pour la communication politique de l’époque. Et plutôt habile, selon Sébastien Repaire.

« Jusque-là, le vert n’était pas une couleur connotée politiquement, analyse-t-il. Bien entendu, le vert était associé à la nature depuis au moins le XIXe siècle, mais nommer le mouvement « Vert » permettait aux militants écologistes de s’extraire de l’opposition gauche/droite, rouge/bleu, qui structure le champ politique, développe le chercheur. Les premiers « Verts » voulaient dépasser ce clivage hérité selon eux de l’ère industrielle. Il leur fallait une couleur à eux. »

En Amérique latine, le vert de l’émancipation des femmes

En 1990, la transition est faite : le vert est écolo, et il est partout. Mais la couleur continue à évoluer et à inspirer d’autres mouvements, à se faire étendard et symbole. La « marée verte » de l’Amérique latine se saisit ainsi du vert pour en faire le symbole féministe de la lutte pour le droit à l’avortement. Tout commence en Argentine. « Le premier symbole brandi par les féministes argentines pour revendiquer le droit à l’avortement, restitue Maricel Rodriguez Blanco, docteur en sociologie à l’EHESS, est un foulard de couleur verte, appelé le pañuelo. »

Avant la couleur, c’est d’abord ce foulard qui porte un symbole fort : il évoque immédiatement celui que les mères et les grands-mères de la Place de Mai arboraient, noué autour de la tête et de couleur blanche, pour réclamer leurs enfants disparus à la dictature. Entre avril 1977 et 1983, en effet, des femmes se réunissaient chaque jeudi sur cette célèbre place de Buenos Aires, pour dénoncer en silence les crimes des militaires au pouvoir. Une mobilisation durablement inscrite dans la mémoire des Argentins. « Ce combat mené par les femmes est devenu pour plusieurs générations un modèle de lutte pour les droits humains, et il est symbolisé par le pañuelo, poursuit Maricel Rodriguez Blanco. C’est donc logique qu’on le retrouve en 2017, lors des premières grandes manifestations pour la légalisation de l’avortement. »

Des militantes chiliennes pour le droit à l'avortement arborent le panuelo vert des féministes argentines. REUTERS - Ivan Alvarado

Mais pourquoi le foulard est-il cette fois teint en vert ? En fait, il pourrait s’agir d’un hasard. « C’était une couleur politiquement disponible, sourit Maricel Rodriguez Blanco. Le parti péroniste a le bleu, la gauche le rouge, les anarchistes le noir. Il restait le vert, le mouvement écologiste est encore peu développé en Argentine. » Et il rencontre très vite un franc succès : les Colombiennes, les Brésiliennes, les Mexicaines, mais aussi les Polonaises s’en saisissent à leur tour comme emblème de leur lutte. « Ce vert est devenu un symbole extrêmement fort, conclut Maricel Rodriguez Blanco. Arboré sur les sacs à dos, dans les cheveux, c’est un signe de ralliement, de soutien, de sororité. »

► À lire aussi :

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne