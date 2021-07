Marcos Morau présente «Sonoma» à Avignon: «Buñuel est vivant»

Un public enthousiaste a applaudi mercredi 21 juillet la première de Sonoma dans la Cour d’honneur du Palais des papes au Festival d’Avignon. Avec son récit et ses mouvements à la fois oniriques et disloqués, ses successions de scènes et de silhouettes, ses sauts temporels et entre réalité et imagination, entre tradition et modernité, la pièce, rythmée par les grands tambours d’Aragon, est un hommage dansé et chanté du grand chorégraphe espagnol Marcos Morau à Luis Buñuel.

RFI : Sonoma est très inspiré par le cinéaste Luis Buñuel, célèbre réalisateur du court métrage surréaliste Un chien andalou, écrit avec Salvador Dali en 1929. Pourquoi soulignez-vous que Sonoma n'est pas une pièce sur Buñuel, mais pour Buñuel ?

Marcos Murau : Buñuel est le grand cinéaste espagnol qui inspire beaucoup de cinéastes et artistes. Je suis sûr que Buñuel est vivant. Je me demande comment il continuerait à exercer son art de nos jours, au XXIe siècle. La pièce ne parle pas de lui, elle est inspirée par lui, par son univers, par sa façon d'aborder l'art, la narration, la composition des personnages. Pour moi, c'est un hommage à lui, car il m'a touché, il m'inspire. Je peux vraiment m'identifier à son œuvre et à son univers. Pour nous, les membres de ma compagnie, Sonoma est un grand cadeau.

Vous décrivez Sonoma comme « le corps du son et le son du corps ». Quel est le lien entre le corps, le son et le mouvement ?

Dans Sonoma, les neuf danseuses chantent, crient, prient, parlent, elles utilisent les sons de leur corps. Elles frappent le rythme avec leur corps. Le son est vraiment important dans Sonoma, et les chansons aussi. Le son est également très important dans la tradition, par exemple les sauts au sol. Dans Sonoma, le mouvement, le son et le corps représentent une combinaison parfaite. En utilisant le son du corps ou en utilisant leur corps, elles peuvent être connectées à la terre, mais aussi avec le ciel et l’univers. Que se passe-t-il là-haut ? Nous ne le savons pas. Cela aussi est une bonne question posée par Sonoma.

« Sonoma », de Marcos Morau. © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

Sonoma constitue une fusion de beaucoup d'éléments : des éléments traditionnels, folkloriques, religieux, surréalistes, modernes, contemporains… Et l'esthétique sur scène s'inspire d’une multitude de formes d'art : cinéma, peinture, littérature, photographie, musique, de Debussy aux sons électroniques… Le but, est-ce de créer une sorte d'œuvre d'art totale ? Voulez-vous devenir une sorte de « Richard Wagner » du XXIe siècle ?

De nos jours, la frontière des arts – théâtre, cinéma, danse, littérature... – tout est vraiment fragile et très connecté. Aujourd'hui, le nom de ce que vous faites n'est pas important, tout le monde fait tout. Je pense qu'il est temps d'explorer les nouveaux moyens de communication, les nouvelles façons de transcender et d'atteindre le public. De faire une pièce « totale » est vraiment difficile à réaliser. Mais la première étape est de casser les murs et d'utiliser toutes les choses dont vous avez besoin pour arriver à votre idée, vos pensées, votre esprit et votre position.

Pendant la création, avez-vous à l'esprit cette notion d'œuvre d'art totale ?

Je ne pense pas à une œuvre d'art totale, mais je pense que tout est bienvenu. Si vous avez besoin de danse ou de mouvement, vous l'utilisez. Si vous avez besoin d'un discours, vous utilisez les mots. Si vous avez besoin d'une projection, vous l'utilisez. Ces vingt dernières années, tout est vraiment mélangé. Rien n'est important en termes de « nommer ce que vous faites ». Je suis né en 1982, et je suis sûr que pour toute ma génération et pour la jeune génération encore plus, la partie transversale est la chose principale, la chose la plus importante.

« Sonoma », de Marcos Morau. © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

Vous avez déjà présenté Sonoma en Espagne. Hier, vous avez vécu la grande première en France, dans la prestigieuse Cour d'honneur du Palais des papes. Quelle a été la chose la plus difficile pour donner vie à cette pièce dans un lieu aussi vaste et historique ?

C'était vraiment très complexe à faire, parce que cet endroit est très grand et très beau, il y a tellement de choses. C'est un lieu très célèbre pour tous les artistes. Donc, il fallait adapter la pièce, adapter l'espace, jouer avec la verticalité, le son, les couleurs, l'esthétique... C'est vraiment difficile, parce que d'habitude nous travaillons dans un petit espace, dans un grand théâtre, pas aussi grand que le Palais des Papes. Là, il y a l'extérieur, la nuit, la lune, le vent, beaucoup d'influences peuvent pervertir et modifier la pièce, mais cela fait partie du jeu. Nous essayons d'apporter notre art dans ce lieu, nous regardons le lieu et voyons comment nous pouvons dialoguer avec lui, comment nous pouvons rendre la pièce encore plus grande.

► Sonoma, Cie La Veronal (Barcelone), chorégraphie de Marcos Morau, du 21 au 25 juillet dans la Cour d'honneur du Palais des papes au Festival d'Avignon. La pièce sera diffusée le 25 juillet à 22h en direct sur Arte, avant une tournée en Europe.

