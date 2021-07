Avignon: «Le Musée» de l’art et du terrorisme du Palestinien Bashar Murkus

« J'essaie constamment de ne pas rendre les choses faciles pour le public. » Au Festival d’Avignon, le metteur en scène palestinien Bashar Murkus, 29 ans, nous confronte dans Le Musée avec un homme condamné à mort pour une attaque terroriste. Présentée dans l’intimité de la Chapelle des pénitents blancs, construite au XIVe siècle, cette pièce très politique dérange et déroute. Mais qui manipule qui ? Entretien.

RFI : Le Musée parle d'un meurtrier de masse qui a tué 49 enfants et une enseignante. Pourquoi est-il si important que le crime ait eu lieu dans un musée, dans un espace artistique ?

Bashar Murkus : Lorsque nous avons commencé cette création, nous avons compris que l'art n'est pas loin de ce sujet de la violence et de l'extrémisme. Toute attaque, toute attaque terroriste, toute guerre est le résultat d'une « création », d'images créées dont le public a besoin pour les voir. Mais il s'agit de contrôler ce que le public verra et ce que l'histoire retiendra de ces images. C'est pourquoi nous avons trouvé très important, en tant qu'artistes, de ne pas nous éloigner de ce sujet. Et de trouver un moyen de mettre ce que nous faisons également au centre de notre création. Le musée est l'endroit où tout système exerce son pouvoir pour écrire l'histoire, pour déterminer ce que vous allez voir. Un musée, c'est montrer ce qui restera. Pour cela nous devrons rendre visible ce choix, cet endroit, cette image qui a toujours une signification politique.

Le terroriste compare même les éclaboussures de sang sur le mur après la fusillade avec une œuvre d'art, une peinture. Et il regrette beaucoup de ne pas avoir signé son œuvre. Dans la pièce, s’agit-il de parler des critères de l'art, du terrorisme, des valeurs de nos sociétés ?

Nous parlons de nous tous. Nous parlons du fait que nous essayons de changer le monde et de le rendre tel que nous aimerions qu'il soit. La différence vient du fait de savoir dans quel camp nous nous trouvons. Sommes-nous du côté du système, du pouvoir, alors nous le changeons par la guerre. Ou sommes-nous de l'autre côté ? Alors nous devons utiliser des moyens différents. En tant qu'artiste, je fais du théâtre pour essayer au moins de changer certaines petites choses dans la vie, par exemple concevoir ce que les gens peuvent en penser. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons ? C'est une question sur la façon dont nous voulons vivre. Une question très importante et universelle.

« Le Musée », pièce du metteur en scène palestinien présentée au Festival d'Avignon 2021.

La mise en scène est très rude, très difficile à regarder. Aviez-vous l'intention d'offenser ou de blesser les spectateurs ?

De blesser ? Non, bien sûr que non ! Ce que j'essaie de faire dans mes créations, c'est de ne pas mettre le public dans un endroit sûr, parce que je crois que le théâtre est une rencontre avec le public. Je ne veux pas que le public soit passif lors de cette rencontre. Je veux qu'il en fasse partie. C'est pourquoi j'essaie constamment de ne pas rendre les choses faciles ou confortables pour le public, parce que je pense que ce n'est pas la raison pour laquelle nous allons voir du théâtre.

Le Musée est aussi une pièce sur la peine de mort. Vous êtes le premier metteur en scène palestinien invité dans le « In » du Festival d'Avignon. En tant que directeur de théâtre palestinien, né en 1992 à Kufer Yasif, dans le nord de la Palestine occupée, pourquoi est-il si important de parler de la peine de mort ?

En fait, c'est drôle, parce que nous n'avons pas la peine de mort là-bas, mais Israël tue des gens dans la rue. Ils tuent sans aucun tribunal. Pourquoi avons-nous choisi ce sujet ? Cet homme que nous appelons « terroriste » et qui a fait une fusillade de masse, nous voulions le mettre en face d'un personnage très puissant qui présente le système. Il s’agit de n'importe quel système, parce que cette pièce ne concerne pas la Palestine, mais le monde entier. Quand nous avons réfléchi à la manière de faire cela, nous avons découvert que la chose la plus horrible que le système puisse faire, ce n'est pas seulement de contrôler votre vie, mais aussi votre mort. Ils ne peuvent pas seulement vous dire ce que vous devez faire, mais ils peuvent même vous tuer légalement. Nous avons voulu mettre cela sur scène pour voir quel genre de tension cela va créer.

Au début, nous, le public, nous ne sommes pas conscients que nous ne regardons pas seulement une pièce de théâtre, mais que nous devenons de plus en plus les témoins d’une exécution d’une peine capitale. Nous assistons au processus défini par le protocole indiquant chaque étape de cette mise à mort prévue par la loi. Dans cette distribution très spéciale incluant le public, l’inspecteur de police, invité au dernier repas du condamné, devient comme un directeur de théâtre et metteur en scène contrôlant les mouvements et les images sur scène. Quel est votre rôle dans ce casting ? Êtes-vous le juge, l'opinion publique, la bonne conscience ?

C'est une question très intéressante. Lors de la recherche, nous avons compris une chose : oui, il s'agit de savoir comment manipuler l'image. L’inspecteur de police n'est pas le seul à diriger, car le prisonnier manipule également les images. Et il n'a pas besoin de toucher la caméra pour le faire. Il manipule l'image, car il est totalement conscient de la façon dont on le voit sur ces images. Mon rôle était tout le temps d'aider les personnages à comprendre à quel point les images et l'esthétique peuvent être violentes. Et combien elles sont puissantes. J'ai essayé de présenter ces deux personnages sans aucun jugement, parce que, personnellement, je pourrais les juger beaucoup. Mais quand vous travaillez au théâtre, vous devez donner à vos personnages l'opportunité d'être. Vous êtes tout le temps en train d’orchestrer les personnages pendant qu'ils s'orchestrent l'un l'autre.

Vous êtes directeur d'une compagnie palestinienne indépendante, basée à Haïfa...

... et je préfère vraiment ne pas dire que notre théâtre est en Israël. C'est le Théâtre Kashabi, un théâtre palestinien à Haïfa.

Quelle est la situation du théâtre palestinien aujourd'hui ?

En Palestine, il y a une énorme scène artistique avec de très grands artistes qui font du cinéma, des arts visuels, du théâtre, de la musique... Le monde entier a été fermé pendant deux ans. Notre théâtre, le Théâtre Khashabi, a rouvert en septembre avec une nouvelle saison. Il y a tout le temps de nouvelles créations et une très belle scène artistique.

► Le Musée, texte et mise en scène de Bashar Murkus, présenté jusqu’au 25 juillet au Festival d’Avignon.

