Des proscrits aux «gilets jaunes», la couleur des mal-aimés

Entre choix par défaut et volonté provocatrice, le jaune attire les mouvements qui ne s’identifient pas au clivage droite-gauche, ceux qu’on qualifie souvent de populistes.

L’historien des couleurs Michel Pastoureau ne lui a consacré un livre qu’en 2019, près de vingt ans après le bleu. Le jaune n’intéresse guère les Français : 5% d’entre eux le considèrent comme leur couleur favorite, une constante depuis la fin du XIXe siècle, sans différence de genre et à l’instar des autres pays d’Europe occidentale.

Vers la fin du Moyen Âge, la perception du jaune se dédouble. L’or absorbe les aspects positifs tandis que le jaune s’associe à la traîtrise, la félonie. C’est à cette époque que Judas, en l’absence de référence biblique, est représenté les cheveux roux et vêtu d’une robe jaune. On en fait aussi un gaucher.

L'arrestation au jardin des Oliviers : Pierre coupant l'oreille à un serviteur, et baiser de Judas Iscariote à Jésus. Peinture anonyme du XIIe siècle, Galerie des Offices, Florence. © Wikimedia Commons

Qu’il soit fou, malade, juif ou protestant : marquer l’ostracisé

Le jaune devient la couleur de l’ostracisme, celui des juifs notamment, contraints de porter une rouelle, jaune le plus souvent. Cette obligation ressurgit en septembre 1941 quand l’étoile jaune est imposée aux juifs du Reich – un écusson de la même couleur sera attribué aux fous dans les camps. Elle s’étend ensuite à la zone occupée en France. À l’Est, explique Tal Bruttmann, historien spécialiste de la Shoah, d’autres signes distinctifs sont utilisés, de différentes couleurs.

En 1572, les portes et fenêtres de l’hôtel de l’Amiral de Coligny, chef de guerre protestant assassiné la Nuit de la Saint-Barthélémy, sont barbouillées de jaune, pour signifier sa mise au ban. Avec le « jaune cocu », la couleur du traître s’étend au mari trompé, ce qui vaut à ce dernier le surnom de canari ou serin, quand bien même ce passereau serait plutôt connu pour sa fidélité.

Dans les pays protestants, la couleur dorée devient synonyme de richesse tapageuse et donc de vulgarité. Au XIXe siècle, le jaune distingue les passeports fournis aux anciens bagnards. Aux États-Unis, on qualifie de « presse jaune » les journaux à scandales sur papier bon marché, le même utilisé par le journal L’Auto, l’ancêtre de L’Équipe, qui crée avec le « maillot jaune » du Tour de France, en 1919, l’un des rares usages positifs de la couleur.

Le maillot jaune du Tour de France est l'une des rares utilisations positives de la couleur jaune. REUTERS - BENOIT TESSIER

Vers la fin du XVIIIe siècle, les Britanniques imposent le pavillon jaune pour les navires frappés de quarantaine, usage qui se généralise au siècle suivant. Le teint cireux des malades hépatiques est à l’origine du terme de jaunisse qui frappe aussi certains malades de la fièvre jaune. Dans la théorie des humeurs, on distingue entre bile noire et bile jaune : cette dernière est associée aux bilieux, qui sont violents et dominés par le feu. Le jaune est aussi la couleur du soufre et s’avère très présente dans les représentations de l’Enfer, qu’on songe au peintre néerlandais, Jérôme Bosch.

Le « jaune » : ennemi réel ou fantasmé de l’ouvrier

Si le rouge ou le noir sont clivants – et donc choisis le plus souvent par des formations contestataires –, le jaune est peu désirable. Au XIXe siècle, le yellow dog (« chien jaune ») désigne le lâche outre-Atlantique. Et le yellow dog contract est une convention de travail non réglementaire incluant de n’adhérer à aucun syndicat.

Les « jaunes », c'est aussi l’un des surnoms donnés aux travailleurs asiatiques accusés de faire une concurrence déloyale aux ouvriers blancs. Le rejet de « John Chinaman » est l’un des mots d’ordre du Parti socialiste américain, salué en France par le « collectiviste » Jules Guesde en 1882, qui n’y voit aucune contradiction avec son « internationalisme ». L’idée du « péril jaune » se développe en Europe en l’absence d’immigration asiatique.

Parallèlement à ces allégations racistes, le jaune devient aussi la couleur du traître politique. Dans Germinal ou La Fortune des Rougon d’Émile Zola, explique le linguiste Maurice Tournier, le jaune est la couleur des patrons – le rouge celle des prolétaires. On l’associe aussi au populisme des partisans du général Boulanger, par opposition au rouge des socialistes. Les grèves de Montceau-les-Mines et du Creusot en 1898 popularisent l’opposition entre syndicats rouges ouvriers et les anti-grèves, appelés « syndicats jaunes ».

Les « jaunes », un mouvement préfasciste oublié

En 1902, les anti-grèves se rassemblent dans un Premier congrès national des jaunes et créent une Fédération nationale des Jaunes de France. Pierre Biétry, son fondateur, y prône la « collaboration de classes » et l’antisémitisme. Sa devise « Patrie, famille, travail » aura, dans un autre ordre, la fortune qu’on connaît, bien après sa dissolution en 1912.

Pour Maurice Tournier, la raison de ce choix est à trouver « dans l’aptitude que possède le jaune à fonctionner de manière adversative avec d’autres couleurs déjà politisées, présentant une alternative nouvelle, populiste et nationaliste, "préfasciste" dit Zeev Sternhell, entre le rouge socialiste et le blanc monarchiste ».

Spécialiste des origines françaises du fascisme, Zeev Sternhell précise que les briseurs de grève du Creusot « revendiquent hautement l’épithète injurieuse ». Leur existence politique est cependant de courte durée. « Contradiction symbolique d’ouvriers anti-ouvriers, de rejetés-rejetants, ils se sont empêtrés dans leur propre toile », conclut Maurice Tournier.

La couleur des populistes et des « oubliés »

Politiquement, la couleur réapparaît en 1968 chez les libéraux-démocrates en Allemagne, dont le positionnement et les alliances politiques les font parfois décrire comme « attrape-tout ». Elle incarne le mouvement populiste 5 Étoiles en Italie depuis 2009.

Dans les deux cas, la couleur est choisie aussi par défaut, mais concernant le deuxième, elle marque une rupture claire avec la gauche traditionnelle – rouge ou noire – et une parfaite ignorance – volontaire ou non – de la signification du giallo dans le monde ouvrier italien – la même qu’en France, la couleur des traîtres et des briseurs de grève.

En 2018, le jaune remplit les rues avec le mouvement des « gilets jaunes ». « Rattrapé par l’Histoire », Michel Pastoureau n’y consacre que quelques lignes dans son livre qu’il termine. Il souligne toutefois que si le choix du gilet – un objet que tout le monde possède dans sa voiture – est lié aux premières revendications du mouvement sur l’augmentation du diesel, celui de la couleur interroge. En effet, les gilets fournis sont indifféremment jaunes ou orangés.

L’orange est la couleur d’une formation politique récente : le MoDem. Mais que s’est-il joué, inconsciemment sans doute, dans la symbolique du jaune, pour ce mouvement de ceux qui se voient comme les oubliés du système, ses mal-aimés ?

