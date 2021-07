Le comédien et humoriste français Jean-Yves Lafesse est mort

L'humoriste français Jean-Yves Lafesse, réputé pour ses canulars téléphoniques et dans la rue, est décédé jeudi 22 juillet à l'âge de 64 ans à Vannes, dans l'ouest de la France. Ce précurseur des gags par caméra cachée souffrait de la maladie de Charcot, diagnostiquée il y a un an, a indiqué sa famille en annonçant son décès.

Malgré cette maladie, son décès a surpris ceux qui le fréquentaient régulièrement. « Je suis effondré... Je l'ai eu au téléphone il y a dix jours. [...] Il était serein », a confié à l'AFP l'humoriste français Raphaël Mezrahi qui se dit « en deuil ». « Son état s'était brutalement dégradé dans les dernières 24 heures », a expliqué un proche de l'humoriste.

L'artiste avait débuté à la radio dans les années 1980, au moment de l'éclosion des radios libres. « Lafesse, un ancien compagnon de route de Radio Nova, c'est l'auteur en 1984 de ces impostures téléphoniques dont vous vous rappelez forcément », a écrit l'une de ces premières radios libres où il avait fait ses premières gammes. Repéré par les télévisions publiques comme privées, sa carrière était lancée quelques années plus tard.

Parallèlement à la télévision et à ses vidéos, il prête ses talents de comédien à plusieurs réalisateurs, comme à Pascal Chaumeil, dans l'Arnacoeur (2010), ou à Mélanie Auffret dans Roxane, sorti en 2019.

Un retour gagnant sur TikTok avec le confinement

Le confinement semblait avoir encore renforcé sa popularité. Interrogé en mai 2020 par France 3 Bretagne, il déclarait : « J'ai joué mon rôle (depuis le début du confinement). Celui de déconneur professionnel. J'ai mis régulièrement en ligne des petites vidéos humoristiques sur ma page Facebook. Je suis passé de 180 000 à 300 000 abonnés durant le confinement. La preuve que le rire reste indispensable en toutes circonstances ».

Les réseaux sociaux avaient aussi amené les jeunes générations à le découvrir. Ses vieux canulars rencontraient un certain succès sur TikTok où certaines de ses vidéos sont devenues virales, cumulant parfois des millions de vues, bien que la moyenne d'âge des utilisateurs du réseau soit très basse.

Dès l'annonce de sa disparition, les hommages se sont succédé, décrivant un homme sensible, humain, loin de l'image un peu « lourde » qu'il pouvait renvoyer dans certains de ses sketchs. Pour l'homme de télévision Pierre Lescure, « Jean-Yves était autant poète que désopilant, aussi aimable que moqueur, surréaliste et (très) honnête homme, libre et contre toutes les injustices sociales ».

