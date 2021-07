Avignon: Jan Martens chorégraphie l’urgence de «se libérer et résister»

Jan Martens, chorégraphe de la pièce Any attempt will end in crushed bodies and shatterd bones, présentée au Festival d’Avignon 2021.

« Je voulais guider les danseurs vers leur propre langue. » La nouvelle chorégraphie du prodige belge Jan Martens, 37 ans, a fait un triomphe auprès du public du Festival d'Avignon. Elle est millimétrée, méticuleuse, éprouvante et libératrice. Dix-sept danseurs âgés de 16 à 69 ans et de toutes origines mettent leurs mouvements au service de la résistance.

Une longue phrase en anglais sert de titre : Any attempt will end in crushed bodies and shattered bones. Derrière ce titre manifeste qu’on pourrait traduire par : Toute tentative se terminera par des corps écrasés et des os brisés, Jan Martens questionne la rébellion et le moment où tout bascule.

RFI : Pourquoi avez-vous choisi un titre si long et en anglais : Any attempt will end in crushed bodies and shattered bones ?

Jan Martens : Ce n’est pas une phrase de moi, mais ce sont les mots du président chinois Xi Jinping en octobre 2019 à l’adresse des manifestants à Hong Kong qui exigeaient plus d’indépendance. Quand j’ai découvert ces mots sur le site de CNN, j’étais très surpris que personne n'ait réagi, ni l’Union européenne ni les États-Unis. Cela montrait à quel point on est habitué à des mots très violents. Une partie du spectacle parle du fait que la langue est en train de se désintégrer et de devenir de plus en plus violente. D’abord, je voulais intégrer cette phrase dans le spectacle, mais finalement j’en ai fait le titre pour la rendre vraiment visible.

Que se passe-t-il au début du spectacle quand un jeune danseur monte sur scène et commence à s’approprier l’espace ?

C’est lui qui commence en premier à danser. Puis il y a la musique de Gorecki [le compositeur polonais Henryk Mikolaj Gorecki, 1933-2010, ndlr], une musique très importante pour la pièce et qui revient cinq fois. Pendant le spectacle, les mouvements ne changent pas, mais ils se transforment. Il y a une rigueur et une formalité très rigides au début du spectacle qui commencent peu à peu à se libérer, à insister, à résister et à faire des changements.

Le jeune danseur amène une présence humaine sur scène, mais également des mouvements, un rythme, la musique, et aussi un code couleur au travers des costumes. Quelle est la signification de ce gris bleu très intense ?

Au début, c’est gris, le plus gris du monde, mais la couleur change et se transforme pendant le spectacle. À la fin, il y a un rouge très vif. Le spectacle parle de protestation, de manifestants. On commence de manière très impulsive. Après, c’est très important d’insister, de s’organiser pour transformer et changer les choses. Après, la couleur change et cela devient une fête, une ode aux corps mouvants qui bougent et se transforment pour anticiper les changements.

Jan Martens, « Any attempt will end in crushed bodies and shatterd bones », présentée au Festival d’Avignon 2021. © Jan Fedinger

Il y a une diversité de mouvements impressionnante : des mouvements d’individus, de groupes, d’ensembles qui se forment, se divisent, se reforment autrement... L’esthétique de la résistance et l’analyse des mouvements de masse sont des sujets régulièrement analysés par des penseurs, de Sigmund Freud à Peter Weiss, d’Elias Canetti à Georges Didi-Hubermann. Quels sont les intellectuels dont vous vous êtes inspiré pour le spectacle ?

Il y en a plusieurs, par exemple Rosa Luxemburg qui a dit : « Le plus rebelle qu’on puisse faire est de parler du maintenant. » Il y a Hannah Arendt, Édouard Louis, le très jeune écrivain français qui parle aussi du maintenant, des choses qui ne vont pas bien. Il y a l’écrivain turc Ahmet Altan qui était en prison et qui a écrit un très beau livre sur le présent. Surtout, avec cette troupe, la notion du corps de ballet était très importante. Un corps de ballet qui n’est pas uniforme…

Toutes les morphologies, tous les âges sont présents sur scène.

Toutes les origines culturelles aussi. Cela a déjà changé un peu sur les petites scènes et les réseaux un peu plus expérimentaux, mais sur les grandes scènes et les grandes compagnies de danse, cela reste encore très uniforme. On a vraiment besoin de voir différents corps sur la scène.

Les mouvements sur scène sont à la fois individuels et collectifs, très rythmés, mais en même temps n’obéissant à aucune règle. Comment décriviez-vous la nature de ces mouvements ?

C’est très simple. On avait cette musique d’Orecki et j’ai demandé aux danseurs de la transcrire le plus clairement possible. Je leur ai dit : « Quand les gens vous voient danser, je veux qu’ils comprennent la structure de la musique ». Je leur ai demandé de puiser dans leur propre passé. De trouver une langue très proche d’eux-mêmes. Pour moi, il était important de les guider vers leur propre langue. Sur scène, les langues restent multiples. C’est pour moi une métaphore pour une société où toutes les langues ont la même valeur et puissent cohabiter.

Pourquoi, à un certain moment, tous les changements de direction arrivent-ils après 8 ou 16 pas ?

En effet, c’est 8 et 16. C’est un nombre de pas très ennuyeux. En revanche, ces scènes de marche donnent beaucoup de possibilités de changer d’une atmosphère à une autre. On voit défiler le nazisme, le communisme, des choses que certains à l'époque trouvaient très séduisantes, comme c’était le cas avec le nazisme. Ce rythme devient quelque chose d’ennuyeux, mais en même temps menaçant.

Jan Martens, « Any attempt will end in crushed bodies and shatterd bones », présentée au Festival d’Avignon 2021. © Jan Fedinger

La musique est à la fois entraînante, mais tape aussi sur les nerfs des spectateurs. Pour amplifier cet effet, vous avez même créé de fausses fins.

Ce n’est pas pour irriter le public. C’est la dramaturgie qui demande ça. Lors d’une rébellion, quand on a envie que les choses changent, il est nécessaire d’insister. Pour cela, j’ai choisi aussi la musique des années 1960 d’Abbey Lincoln et Max Roach qui étaient très investis dans le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Après, on arrive à Black Lives Matter. C’est une manière de dire qu’on doit toujours recommencer pour se libérer.

Beaucoup de mouvements sociaux sont liés à un geste corporel : de la Nuit debout à Paris en passant par le genou par terre de Black Lives Matter ou les femmes en Iran qui sortent sans voile dans la rue. Y a-t-il un geste de protestation qui vous a influencé pour le spectacle ?

Par exemple le kiss-in m’a beaucoup inspiré, ces manifestations contre l’homophobie où des gens queer se réunissent sur une place et s’embrassent, même si, finalement, on n’a pas intégré ce geste dans le spectacle. Dans la pièce, il y a un die-in [où les manifestants simulent la mort, ndlr], souvent utilisé pour protester contre l’industrie de fourrure. J’ai regardé aussi des sites très obscurs montrant des gestes à faire pour ne pas être évacué par la police lors d’un sit-in.

C’est une pièce sur la résistance. Pour vous, être danseur et chorégraphe, est-ce une forme de résistance ?

Oui, bien sûr. Il y a encore énormément de travail à faire dans le monde de la danse et du théâtre. En Belgique, il y a souvent un très grand manque de respect envers des artistes. Il y a une violence très grande dans la façon de travailler. Par exemple, la danseuse de très petite taille était très émue de se retrouver sur une très grande scène avec seize autres danseurs, parce que toutes les auditions qu’elle a passées pour de grandes compagnies, elle n’a pas été prise, parce qu’elle était trop petite. Elles voulaient toutes avoir des danseuses entre 1,70 m et 1,75 m. Je pense qu’on doit utiliser la danse pour parler de ça, mais aussi pour parler des mots de Xi Jinping ou ce qui se passe et se dit sur les sites Internet. On le sait, en même temps, on ne sait pas la violence qui existe aujourd’hui. Et la violence verbale peut très vite se transformer en violence physique.

► Any attempt will end in crushed bodies and shatterd bones, chorégraphie de Jan Martens, jusqu’au 25 juillet au Festival d’Avignon 2021.

