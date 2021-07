La vie, la paix, l'innocence: le blanc, une couleur universelle

Oui, le blanc est bien une couleur ! Et pas des moindres. Il représente des valeurs plus universelles, au risque d'être justement abandonné faute de représentativité.

Publicité Lire la suite

Lorsque l’on traverse les âges, les cultures et les contrées, le blanc est accroché à des symboles extrêmement forts et surtout, universels. La vie, la mort, la paix, l’innocence ou encore la pureté… Il suffit d’un rapide coup d’œil en arrière sur notre histoire et les exemples sont légion. La colombe blanche est signe de paix, on dit d’un homme innocenté qu’il est « blanchi », d’une personne qui n’a rien à se reprocher qu’elle est « blanche comme neige », les Égyptiens enveloppaient leurs morts dans un linceul blanc, le port de vêtements blancs lors d’obsèques est traditionnelle dans plusieurs pays d’Asie…

« En puisant dans notre mémoire collective et notre imaginaire, on s’aperçoit que le blanc est associé avec fidélité depuis toujours à des symboles universels très forts dans les sociétés européennes, en Afrique et en Asie : la pureté, la paix et l’innocence », explique Michel Pastoureau, historien spécialiste de la symbolique des couleurs, lors d'une conférence à Lausanne.

Partout dans le monde, le blanc a cette exception par rapport aux autres couleurs de représenter les valeurs les plus fortes. En témoigne ce symbole reconnu mondialement : le drapeau blanc. Un signe d’une puissance telle qu’en agitant simplement cette couleur, des vies sont épargnées, des négociations de paix démarrent, des tueries cessent… Et ce, dans le monde entier.

Une Palestinienne brandit un drapeau blanc alors qu'un véhicule blindé israélien se dirige vers sa maison, au sud de la bande de Gaza, le 14 mai 2004. AFP - SAID KHATIB

Preuve de son universalité, l’usage du drapeau blanc est fixé par la Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre en 1899. « Est considéré comme parlementaire l'individu autorisé par l'un des belligérants à entrer en pourparlers avec l'autre et se présentant avec le drapeau blanc. Il a droit à l'inviolabilité », stipule le texte. Peut-on faire plus politique qu’un texte qui régit la manière de faire la guerre ?

Un symbole des rois

Mais dans certains pays, la symbolique diverge. En France notamment, la couleur blanche prend une tournure bien plus politique lorsqu’elle est utilisée par le Royaume de France pour représenter la monarchie. « Le blanc politique est apparu pendant les guerres de religion. C’était le signe de ralliement des protestants face aux catholiques. À l'époque où les troupes n’avaient pas d’uniformes, les protestants se reconnaissaient grâce aux écharpes blanches. C’est aussi le signe distinctif des chefs protestants. L'écharpe puis le drapeau blanc devinrent les symboles du Royaume de France », raconte Paul Chopelin, maître de conférences en histoire moderne à l'université Lyon 3.

Abandonnée en même temps que le temps des rois, elle fait notamment son retour en France à la Restauration (1814-1830) puis a été totalement écartée de la scène politique après « l’affaire du drapeau blanc » en 1873, « lorsque le comte de Chambord s’apprêtait à revenir en France pour rétablir la monarchie ».

On retrouve également la couleur en Russie au XXe siècle avec « l’armée blanche », une coalition, formée après la révolution de 1917, qui lutte contre le nouveau pouvoir soviétique. Les talibans en Afghanistan choisissent également le blanc pour leur drapeau dans les années 1996-1997, en héritage de la dynastie des Omeyyades.

Victime de son universalité

Le blanc est-il victime de son succès ? Dans un monde où l’offre politique n’a jamais été aussi variée, la couleur blanche est-elle trop universelle pour représenter une famille politique ? En tout cas, personne ne l’arbore. Gandhi fut l'exception en portant un dhoti blanc. Une couleur symbolisant les valeurs de cet apôtre de la paix et du pacifisme, dont le jour de la mort est considéré comme la « Journée internationale de la non-violence ».

Est-ce pour autant qu’elle n’a pas sa place dans le monde politique ? Loin de là. Forte de ses symboles liés à la vie et la paix, on ne peut la dissocier des autres couleurs politiques qui font nos sociétés. C’est ainsi que malgré son délaissement, on la retrouve à de nombreuses occasions. Le 20 octobre 1996, plus de 350 000 personnes vêtues tout de blanc se réunissent à Bruxelles, en Belgique, pour une « marche blanche » afin de rendre hommage aux victimes de pédophilie et protester contre les lacunes des services de l’État chargés de l’enquête dans l’affaire Dutroux.

Une vue aérienne de la première «marche blanche», à Bruxelles, en 1997. AFP - CORR

Une manifestation qui se voulait sans récupération politique. Finalement, les « marches blanches » sont aujourd’hui un fait de société qui s’est répandu dans le monde avec une lourde charge politique. « Cet apolitisme n’est que de surface. Car derrière la démonstration de soutien, ou à côté d’elle, les marches blanches véhiculent, au moins implicitement, cette forme de colère rentrée ou de ressentiment », écrit Christian Godin dans La marche blanche, un nouveau fait de société.

« Les marches blanches représentent par ailleurs, et de façon tout à fait consciente cette fois, l’indignation de la société civile face à des drames révélateurs de l’impuissance supposée des pouvoirs publics », ajoute-t-il à propos de ces marches « qui traduisent une volonté de neutralité politique ». Il apporte une voix à ceux qui n'en ont pas.

Aucun parti, mais une couleur dans les urnes

Lors d’élections, la couleur blanche est là encore, à travers le vote blanc. « Le vote blanc est l’expression souvent d’un mécontentement à l’égard de l’offre politique. C’est le fruit d’une expression souvent négative, l'expression politique de quelque chose », explique Adélaïde Zulfikarpasic, directrice du département Opinion à l’Institut BVA et auteure de Le vote blanc : abstention civique ou expression politique ?

Dans certains pays, la puissance politique accordée au vote blanc est telle qu’il est capable de faire annuler un scrutin, comme en Colombie ou au Pérou. Dans d’autres pays, comme l’Espagne, la Tunisie, la Mauritanie ou la Suisse, il est comptabilisé et peut donc contribuer à augmenter le seuil à atteindre pour qu’un candidat l’emporte.

En France, le vote blanc est reconnu, mais pas comptabilisé alors même que son importance croît à chaque scrutin. « Cette montée en puissance du vote blanc, dès lors qu’on considère que c’est un vote qui traduit de l’insatisfaction, est le reflet d’une insatisfaction à l’égard du politique en France », rajoute Adélaïde Zulfikarpasic. Il apporte un choix politique à ceux qui n'en trouvent pas.

Partout, tout le temps, le blanc est omniprésent. La nature fait d'ailleurs bien son travail, ce n'est pas pour rien que le blanc est un rassemblement de toutes les couleurs.

► À lire aussi :

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne