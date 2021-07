Vidéo

Festival d’Avignon: l’audace de Phia Ménard en un mot, un geste et un silence

Phia Ménard, une grande artiste qui n’a pas peur de sauter dans le vide. © Siegfried Forster / RFI

Phia Ménard est une grande artiste qui n’a pas peur de sauter dans le vide. Née en 1971 à Nantes, metteuse en scène et chorégraphe, elle a commencé sa carrière avec la jonglerie avant d’élargir son spectre vers la danse, le théâtre, l’acrobatie. Fondatrice de la compagnie Non Nova, elle a présenté au Festival d’Avignon 2021 une architecture inouïe élevée au rang d’un opéra architectural-chorégraphique, « La Trilogie des contes immoraux (pour Europe) ». Dans un mot, un geste et un silence, elle nous parle de la colère, de la beauté et de la puissance.