Les hommages affluent après la mort du leader du groupe Kassav', Jacob Desvarieux

Le guitariste guadeloupéen Jacob Desvarieux, mort vendredi des suites du Covid-19, était l'un des fondateurs du groupe Kassav', monument aux Antilles françaises qui a connu un énorme succès dans les années 80 en mélangeant des musiques locales pour créer un style, le zouk.

Agé de 65 ans, Jacob Desvarieux avait été hospitalisé le 12 juillet après avoir été contaminé par le coronavirus. De santé fragile depuis une greffe rénale, il avait été placé en coma artificiel, avait récemment indiqué la production du groupe Kassav' qui avait annulé tous les concerts prévus.

Les hommages se succèdent depuis l'annonce de sa mort. « Monstre sacré du zouk. Guitariste hors pair. Voix emblématique des Antilles. Jacob Desvarieux était tout cela à la fois », a tweeté le président français Emmanuel Macron.

Monstre sacré du zouk. Guitariste hors pair. Voix emblématique des Antilles. Jacob Desvarieux était tout cela à la fois. Aujourd’hui, le meilleur hommage que nous puissions lui rendre est de continuer à faire vivre son immense talent. pic.twitter.com/CfKEs9LUjq — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 31, 2021

« Compositeur de talent, leader du groupe Kassav', il était l'un des pères de la musique afro-antillaise, qu'il a permis de faire rayonner dans le monde entier », écrit la ministre française de la Culture Roselyne Bachelot.

« Les Antilles, l'Afrique et la musique viennent de perdre l'un de ses plus grands Ambassadeurs. Jacob grâce à ton art, tu as rapproché les Antilles à l'Afrique. Dakar où tu as vécu te pleure. Adieu l'ami », a tweeté vendredi soir le chanteur sénégalais Youssou N'Dour.

Les Antilles, l'Afrique et la musique viennent de perdre l'un de ses plus grand Ambassadeur. Jacob grâce à ton art, tu as rapproché les Antilles à l'Afrique. Dakar où tu as vécu te pleure. Adieu l'ami. pic.twitter.com/7v9CZLP5hV — YOUSSOU NDOUR (@YoussouNdourSN) July 30, 2021

