À Tirana, le musée secret dédié aux femmes albanaises

La capitale de l’Albanie abrite, à quelques rues du centre et de la place Skanderbeg, un musée dédié aux femmes. Il raconte l’histoire d’une émancipation qui n’a rien de linéaire, puisque son âge d’or remonterait à l’Antiquité.

Il faut un peu de patience avant de trouver l’entrée de l’immeuble, qui ne donne pas côté rue, puis gravir l’escalier jusqu’à trouver l’appartement quelques étages plus haut, affichant sur sa porte le logo « MiG, pour Muzeu i Grave », Musée des Femmes, en albanais.

L’idée de ce musée remonte à 2008, mais il s’est fixé en ce lieu seulement dix ans plus tard. Sa fondatrice, Elsa Ballauri, est journaliste et présidente du Groupe albanais des droits de l’homme. Elle est issue d’une famille aisée de Korça, dans le sud de l’Albanie, et elle garde un terrible souvenir de ce qu’elle et les siens ont eu à subir sous la dictature communiste.

Le libër shtëpisë, littéralement le « Livre de maison », qu’elle a conservé et qu’elle expose sur une table de chevet, en témoigne. Il était réservé aux familles surveillées, qui devaient y consigner chacun de leurs faits et gestes, et le présenter aux autorités à la moindre visite. Enfant, elle avait l’interdiction formelle d’y toucher.

Une victime sur cinq du communisme était une femme

« Les deux périodes qui ont fait le plus de mal à ce pays sont celles de l’occupation ottomane et le régime dirigé par Enver Hoxha », aime-t-elle à répéter. La terreur inspirée par celui qui se considérait à la tête du seul État socialiste du monde, d’autres lieux la racontent, à commencer par le Musée national historique, le plus grand du pays, et la Maison des feuilles, nom donné à l’ancien siège de la police politique, la Sigurimi, depuis transformé en musée.

Mais dans l’un comme dans l’autre cas, ce que le totalitarisme a fait aux femmes et à leur émancipation y est peu évoqué. Bien sûr, on s’attarde sur le cas de Sabiha Kasimati, une biologiste de renom, accusée à tort d’avoir pris part à un attentat à la bombe, exécutée à la hâte et enterrée avec d’autres faux coupables dans un champ anonyme. Elle avait 38 ans et était une camarade de lycée… d’Enver Hoxha.

Pour le reste, que 20% des victimes de la dictature aient été des femmes, dont quelques-unes ont leur portrait au musée d’Elsa Ballauri, et que le communisme ait écarté nombre de questions liées au combat féministe, il faut venir ici pour en prendre la mesure.

Les pièces présentées sont toutes issues de ses collections personnelles. Certaines ont trait à son histoire familiale, comme cette photographie ancienne de sa mère habillée en garçon, qui impressionne les visiteurs parce qu’« elle montre, explique Elsa Ballauri, combien la dictature a atrophié notre société, en ne laissant aux femmes aucune chance de vivre leur vie dignement, en affichant leurs valeurs. »

Praksithe Plumbi, l'une des figures oubliées du féminisme albanais, qui a œuvré pour l'éducation des jeunes filles et qui est morte dans l'indifférence à l'époque communiste. Tirana, juillet 2021. © Olivier Favier / RFI

La liberté des femmes illyriennes

Ces femmes émancipées, on les retrouve aussi sur les figures peintes sur soie et insérées dans des paquets de cigarettes, que sa grand-mère avait rassemblées dans un tableau. « L’attention est principalement portée sur le début de l’État albanais de 1912 à 1939, parce que c’est une période riche qui reste à découvrir. »

D’autres objets racontent la séparation totale entre les sexes durant la période ottomane. Depuis une galerie grillagée, le Mahfil, les femmes pouvaient voir les hommes qui rendaient visite au chef de maison, jusque dans leur chambre à coucher, mais demeuraient invisibles aux personnes de l’autre sexe. Un fragment de cette grille orne la première pièce du musée. On peut en voir de semblables, in situ, dans les belles demeures muséifiées de Berat ou Gjirokäster, villes classées au patrimoine mondial de l’Unesco.

« Exposer beaucoup de vieux objets, explique Elsa Ballauri, n’est pas pour moi une fin en soi. Ils ont une tâche importante dans le musée : montrer les étapes de l’histoire des femmes albanaises, leurs rôles dans la société, leurs relations avec leur mari et leur famille. Le monde spirituel des femmes, sa contribution à l’émancipation et à la politique, l’usage qu’en ont fait les hommes, ses défis. »

« Je ne peux pas dire que l’Albanie a une excellente histoire d’émancipation féminine », ajoute-t-elle. Elle rappelle pourtant durant chaque visite, qu’à l’époque antique, dans ce qu’on appelait alors l’Illyrie, les femmes étaient beaucoup plus libres qu’en Grèce ou à Rome. Elles pouvaient avoir un rôle politique ou militaire, buvaient avec les hommes et étaient aussi parties prenantes dans des transactions financières importantes, preuve s’il en est que le progrès dans l’Histoire n’a rien d’une évidence, et que les combats pour l’émancipation sont toujours à réinventer.

► Pour en savoir plus : Musée des femmes à Tirana

