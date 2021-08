Les festivals d’Édimbourg font leur retour et préparent le futur

Un air de familière étrangeté flotte sur Édimbourg. Après leur annulation l’année dernière à cause de la pandémie, ce qui n’était jamais arrivé depuis leur naissance après la Seconde Guerre Mondiale, les festivals d’Édimbourg font leur grand retour. La capitale écossaise se pare des affiches pour les événements, spectacles et expositions dans le cadre du Festival international du Fringe, du festival international du livre, du festival d’art, et du festival du cinéma, qui ont lieu de manière concomitante en août.

« L’expérience des festivals sera proche de ce que nous connaissons », estime Angus Robertson, ministre de la Culture, des Affaires extérieures et de la Constitution du gouvernement écossais. « Ils se passent dans la même ville, dans la même ambiance, toujours avec une patte internationale. De plus, les dernières restrictions liées au coronavirus vont être levées dans quelques jours, ce qui contribuera à ce retour à la normale ».

Pourtant, tant a changé. Le Fringe, le plus grand festival du monde, qui avait à son programme près de 4 000 spectacles en 2019, aura lieu sous forme réduite, avec quatre fois moins de shows cette année : il s’agira d’un mix entre représentations en personne et en ligne, à regarder chez soi. Québec@EdFringe, la sélection québécoise au festival, participera cette année exclusivement en ligne.

Un défi pour les organisateurs et les artistes

De son côté, l’Institut Français d’Écosse (IFE), qui propose cette année six spectacles (trois en présentiel, trois en ligne) dans le cadre de sa programmation spéciale « Vive le Fringe », continuera, même si cela ne sera plus obligatoire à partir du 9 août, à respecter la distanciation sociale d’un mètre entre chaque spectateur.

Pour les artistes aussi, la période de la pandémie et le retour devant le public est un défi. Le metteur en scène David Furlong de la compagnie Exchange Theatre, qui présente à l’IFE The Cat in (re)Boots, une pièce familiale sur l’antiracisme et la diversité, repense à l’impact des 18 derniers mois. « Il a fallu totalement réinvestiguer nos formes d’expression artistique, et cela a été une période d’introspection pour nous tous. On a également dû réfléchir à toutes nos limites : géographiques, mais aussi comment dépasser les bulles auxquelles nous nous adressons habituellement ».

Avec les contraintes qui existent encore pour se déplacer et se rassembler, notamment à l’international, une vaste réflexion s’est mise en place autour de la question de l’accessibilité. Le festival international du livre d’Édimbourg en a fait l’expérience en 2020 en ne proposant que des tables rondes en ligne, explique Nick Barley, le directeur. « Nous ne savions pas à quoi nous attendre, mais le premier choc que nous avons eu a été à quel point notre audience était internationale. Nous avions des spectateurs dans quasiment tous les pays du monde », se souvient-il.

Dans tout bouleversement, une opportunité

Partant de ce constat, impossible de revenir en arrière : le festival connaîtra cette année sa plus grande transformation depuis sa création en 1983. Il quitte le havre de paix de Charlotte Square, en centre-ville, pour investir les locaux de l’école d’art d’Édimbourg. Cela permettra de pouvoir retransmettre les événements qui accueilleront du public en direct sur Internet, pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas se déplacer. Ceux qui regarderont en ligne pourront payer ce qu’ils peuvent. « Cela nous permet aussi d’emmener le festival vers d’autres publics, comme dans les prisons ou les maisons de retraite », explique Nick Barley.

Dans tout bouleversement, il y a donc une opportunité : pour les festivals, celle de se repenser pour le futur, et d’anticiper les prochains grands défis. Pour le Book Festival, en cette année de COP26 qui se déroulera à l’automne à Glasgow, il est évident que la prochaine urgence sera de s’attaquer à la crise climatique. « L’empreinte carbone du festival est trop haute, et il va falloir trouver des solutions pour rester un événement international malgré tout. Cette année, aucun des auteurs participants ne prendra l’avion, et dans le futur, nous penserons à collaborer avec d’autres festivals dans le pays pour que personne n’ait à prendre l’avion de l’autre bout du monde pour ne venir qu’à Édimbourg. »

Angus Robertson, qui représente la circonscription d’Édimbourg Centre au Parlement écossais depuis le printemps dernier, voit la nécessité de saisir l’occasion de la pandémie pour un temps d’évaluation. « Dans la communauté des festivals d’Édimbourg, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent très activement à comment continuer après la pandémie. Il y a eu, ces dernières années à Édimbourg, des débats très vifs sur le genre de ville que nous voulons être. Nous accueillons les plus grands festivals du monde, mais nous sommes une ville de seulement un demi-million d’habitants », dit-il. « Il est sain de penser à leur future évolution : allons-nous vouloir à tout prix avoir le plus grand nombre de spectacles et de gens, ou plutôt un maximum de qualité, y compris en qualité de vie ? » Rendez-vous en 2022, quand le pire de la pandémie sera potentiellement derrière nous, pour le savoir.

