Cinéma: «BAC Nord», quand les policiers de la brigade anticriminalité de Marseille sortent des clous

François Civil et Karim Leklou, à l'affiche du film «BAC Nord», de Cédric Jimenez au côté de Gilles Lellouche. © Jérôme MACE/Chifoumi Productions

Texte par : RFI

C'est un polar qui nous entraîne dans le sud de la France. BAC Nord, de Cédric Jimenez, s’inspire d'une affaire ayant conduit 18 membres de la brigade anticriminalité marseillaise en correctionnelle, soupçonnés d’avoir racketté des dealers et des vendeurs à la sauvette et de leur avoir volé drogue, argent, bijoux et cigarettes. En salle ce mercredi 18 août.