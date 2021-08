Cinéma: le festival de Douarnenez a rendez-vous avec la Grèce et ses multiples frontières

La 43e édition du Festival de cinéma de Douarnenez lève le rideau ce samedi 21 août pour huit jours durant lesquels plus de 200 projections, débats, rencontres sur les divers temps forts du festival, seront proposées au public. Et cette année, le pays invité est la Grèce, un pays frontière, à l'histoire tourmentée et encore malmené par l'actualité récente.

Tourner vite la page. « On a hâte que ça commence »... on sent l'impatience de Christian Ryo et de Virginie Pouchard, respectivement directeur du festival et responsable de la programmation, pour renouer avec les rencontres et les projections de cette 43e édition, après les mois de galère et d'incertitudes sur la possibilité que le festival se tienne, en raison de la pandémie de Covid-19. L'an dernier, comme tant d'autres rendez-vous culturels en France et ailleurs, il a été décidé de le reporter. Des mois à tirer des plans sur la comète (« c'est comme si on avait organisé 5 ou 6 festivals », nous confient-ils), à jongler avec les reports des sorties de films, les plannings des distributeurs, à imaginer cinquante scénarios pour le cas où... à trouver les bénévoles qui assurent l'équilibre de ce fragile édifice qu'est un festival dans une petite ville et enfin le jour J arrive. « On est tellement heureux ! », insiste Christian Ryo. Non, 2020, même sans festival, ne fut pas « une année blanche »

Les grandes sections traditionnelles du festival sont bien là : La grande tribu, Le monde des sourds, Questions de genre, et pour cette nouvelle édition donc la Grèce est le pays invité. En 2019, la précédente édition, consacrée à l'Algérie, avait été un grand succès public avec une affluence record et des queues interminables devant les lieux de projection. L'Espagne et ses nationalités, la Turquie, les Congos, l'Algérie, la Grèce... l'équipe du festival pose ses valises partout dans le monde, mais attention, pas question de tourisme culturel, prévient Christian Ryo, d'ailleurs la thématique est « Peuples et luttes en Grèce ». C'est le sceau de Douarnenez : un festival qui, depuis 1978, interroge les luttes sociales, le sort fait aux minorités, aux migrants. Des problématiques que l'on aborde de façon « incarnée », précise Christian Ryo, par le choix d'un pays et qui souvent, mais c'est le fait du hasard, sont raccord avec l'actualité. Le festival consacré à l'Algérie en plein hirak en est un exemple. Hasard et nécessité. Et on croise les regards entre questionnements d'ici et de là-bas, films d'ici et d'ailleurs... de façon transversale. Virginie Pouchard évoque par exemple du succès du film A Woman at war de l'Islandaise Benedikt Erlingsson, projeté en 2019 à la Pointe du raz. Il raconte l'histoire d'une femme en guerre contre l'industrie de l'aluminium et qui s'en prend aux pylônes électriques de son île. Un film qui a fait écho aux luttes des habitants de la région contre le projet de centrale nucléaire de Plogoff au début des années 80. Une histoire qui résonne fort dans ce bout du Finistère.

Cette année, ce n'est pas la Grèce touristique des petits villages blancs, si prisée en ces temps de pandémie, qui est présentée mais un pays dans toute sa complexité et dans « la grisaille de son quotidien » pour reprendre l'expression de Michel Volkovitch, traducteur et passeur de littérature grecque contemporaine et invité du festival. Un pays en feu comme le suggère l'affiche, aux sens propre et figuré, sur une corde raide et qui fait régulièrement la Une de l'actualité internationale : crise financière de 2012, crise sociale, crise migratoire... Le cinéma -documentaires et fictions- vient apporter des éclairages bienvenus sur cette histoire tourmentée : les guerres civiles de l'après Deuxième guerre mondiale, illustrées par le documentaire La guerre civile grecque de Robert Manthoulis, ou la dictature des colonels avec l'incontournable Z de Costa Gavras, la récente crise financière et les âpres négociations avec la Commission européenne qu'a chorégraphiées Costa Gavras encore avec son dernier long métrage Adults in the room, présenté au festival.

C'est aussi le fascisme du mouvement Aube dorée exploré par Angélique Kourounis qui en a fait une « affaire personnelle » et insiste pour en faire « l'affaire de tous » (ce sont les sous titres de ses films) tant la question lui semble grave à l'échelle européenne ; la Grèce c'est aussi la question des minorités ignorées – turcs, juifs ou roms qu'illustre Rom de Menelaos Karamaghiolis - et des migrants parqués sur les îles dont celle de Lesbos et du camp de réfugiés de Moria, le plus grand d'Europe. Le documentaire Moria, par delà l'enfer de Laurence Monroe et Mortaza Behboudi raconte ce qu'était la réalité quotidienne de ce camp et le travail du père Maurice Joyeux, un dominicain avec les migrants.

Une thématique d'une actualité poignante, au vu des images terribles de ces Afghans tentant de fuir leur pays à tout prix lors de la prise de Kaboul par les talibans.

Le cinéma en Grèce ce sont aussi les classiques comme Michael Cacoyannis ou Nikos Papatakis, et les « petites pépites » dénichées par Virginie Pouchard dans les archives des cinémathèques, des films en 35 mn que l'on voit peu en France, ceux de la Nouvelle vague grecque, ceux de Nikos Koundouros ou d'Alexis Damianos (dont le film Evdokia est considéré comme l'un des plus grands films grecs) ; c'est aussi L'héritage de la chouette de Chris Marker et L'attaque de la moussaka géante de Panos Koutras (2000), drôle et kitchissime paraît-il.

La Grèce, c'est aussi le port du Pirée vendu aux Chinois (Futurs intérieurs, le prochain film de Christos Karakepelis et Natacha Segkou qui fait l'objet d'un work in progress mercredi 25 août)... « Autant de productions insoumises qui témoignent des combats contre des régimes autoritaires, des oppressions nombreuses, pour plus de solidarité, de reconnaissance et de respect des minorités », explique l'éditorial de ce panorama. Un propos très politique, bien dans l'esprit du festival. Et qui rejoint celui de Costa Gavras, tel que le développe Edwy Plenel, dans le récent essai qu'il consacre au cinéaste : Tous les films sont politiques, avec Costa Gavras. Il s'agit de « captiver le spectateur, le tenir fermement et, en même temps, le faire penser ». Raconter n'est pas qu'un enjeu artistique, c'est aussi un défi démocratique et le festival avec sa convivialité, qu'il ne faut pas oublier de mentionner, ses offres multiples et protéiformes, ses projections et les débats qui les accompagnent, inscrit ses pas dans ce défi.

