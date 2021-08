La mode s’invite au musée pour la rentrée en France

La rentrée sera riche en événements pour les fans de mode en France. Après une reprise progressive des défilés physiques pendant l’été, ce sont maintenant les musées qui s’ouvrent aux expositions consacrées aux vêtements et à leurs créateurs emblématiques.

Fashion is back ! Dans une volonté de reprise d’une certaine normalité post-pandémique, la mode sera à l’affiche un peu partout dans l’agenda culturel français pendant les mois à venir. Des musées aux fondations, en passant par la cinémathèque, il y en aura pour tous les goûts.

L’un des moments le plus attendus est certainement « Thierry Mugler : couturissime », une exposition itinérante, prévue à l’origine en octobre 2020, et qui finalement aura lieu à Paris à partir du 30 septembre au MAD, le Musée des Arts Décoratifs.

Maître avant l’heure d’une forme d’empowerment féminin avec ses glamzone, ces amazones modernes, glamour et urbaines, Mugler a marqué un tournant dans la mode des années 1980 jusqu’en 2002, quand il quitte les podiums pour se consacrer à d’autres projets artistiques. D’ailleurs, au-delà de sa mode à la fois graphique et organique, mélangeant la science-fiction et le glamour hollywoodien, « Thierry Mugler : couturissime » expose les différentes collaborations artistiques du créateur dans le domaine du spectacle, de la musique ou du cinéma.

La collection «La Chimère» pour la haute couture automne-hiver 1997-1998 fait partie des plus emblématiques de l'univers de Thierry Mugler, mis à l'honneur au MAD - Musée des Arts Décoratifs de Paris. © Alan Strutt

Mode à l’écran

Il sera aussi question de collaboration avec l’exposition « Cinémode par Jean-Paul Gaultier », qui ouvre ses portes à la Cinémathèque de Paris le 6 octobre. Le créateur, qui a signé des costumes entre autres pour Le Cinquième élément de Luc Besson (1997) ou Kika de Pedro Almodovar (1997), a une longue histoire avec le Septième art. « Sans le défilé de Falbalas, je n'aurais jamais fait de ce métier », dit souvent Gautier, qui voit dans le film mélodrame de Jacques Becker (1945) ses premiers et encore très émouvants souvenirs mode.

Le cinéma a toujours inspiré le couturier, qui n’hésite pas à en faire des jeux de mots au moment de baptiser ses collections. De James Blondes à Et Dieu créa l'homme, le créateur, qui ne défile plus mais maintient les collaborations, a bâti une carrière marquée par une irrévérence pop qui cherche souvent ses inspirations du côté du grand écran.

Le retour du « créateur invisible »

Les créateurs phare des années 1980-90 seront décidément à l’honneur à la rentrée culturelle. Énigmatique et toujours hype, le Belge Martin Margiela gagne aussi une nouvelle exposition à Paris. Après l’hommage rendu en 2018 par le musée Galliera, c’est au tour de la Fondation Lafayette Anticipations de célébrer celui qu’on appelle encore le « créateur invisible ».

Cependant, l’exposition à l’affiche à partir du 20 octobre prochain montre un autre visage de ce créateur qui n’apparaît jamais en public et fuit autant les appareils photo que les interviews. La Fondation laisse un peu de côté les vêtements pour s’intéresser aux sculptures, collages, peintures et films, présentant une quarantaine d’œuvres inédites signées d’un Margiela plasticien. Une reconversion progressive et cohérente pour celui qui était le roi du détournement sur les podiums.

Rio en France

Ce mélange d’expressions artistiques s’exposera aussi au Centre National du Costume de Scène de Moulins, en Auvergne-Rhône-Alpes, dans un événement d’un tout autre genre. Le musée situé à 2h30 de Paris, connu pour son travail de conservation et valorisation de costumes de théâtre, opéra et ballet, s’intéresse maintenant aux costumes du carnaval de Rio de Janeiro. À partir du 4 décembre, les commissaires promettent un festival de plumes et de strass, incarné par une centaine de pièces venues directement du Brésil. Une autre façon de mélanger vêtement et art.

Néanmoins, pour ceux qui ne veulent pas attendre la rentrée pour voir une exposition mode, deux événements sont déjà à l’affiche depuis l’été à Paris. Le premier, à la Fondation Yves Saint Laurent, s’intéresse aux coulisses de la haute couture, axé sur la collaboration pendant quatre décennies entre Saint Laurent et les fabricants de tissu de Lyon, ville connue pour sa tradition dans l’industrie textile haut de gamme. Les visiteurs pourront comprendre, jusqu’au 5 décembre, comment le maître appréhendait chaque étoffe et les intégrait dans son processus de création.

L'exposition «Les coulisses de la haute couture à Lyon» montre le rôle des tissus dans le processus de création d'Yves Saint Laurent. © Silvano Mendes /RFI

L’autre exposition, qui met également en scène un maître des ciseaux, a lieu à la Fondation Azzedine Alaïa à Paris. L’espace présente jusqu’au 14 novembre « En miroir », un dialogue entre le créateur tunisien mort en 2017 et le photographe allemand Peter Lindbergh.

Pilotée par l’historien de la mode Olivier Saillard et Benjamin Lindbergh, fils du photographe disparu en 2019, l’événement confronte la matérialité du vêtement à son image idéalisée sur les photos. On voit Naomi Campbell, Tina Turner ou encore Tatjana Patitz se transformer grâce aux créations d’Alaïa, mises en lumière par l’objectif et l’imagination de Lindbergh et, juste en face, le même vêtement, réel mais toujours sublimé. Une approche littérale, mais importante pour comprendre que la mode est, avant tout, une question de regard posé sur les pièces.

La visite vaut aussi pour les lieux de la Fondation, bâtiment au cœur du quartier de Marais où Azzedine Alaïa a vécu et a reçu autour de sa table mémorable tout ce que le monde des arts comptait de plus intéressant. L’espace a été aménagé, mais l’âme y reste, immortalisée sur certaines des photos exposées ou simplement dans la cour, transformée en havre de paix sous forme d’un café, annexe à une librairie très axée mode, évidemment.

Les créations d'Azzedine Alaïa sont mises en valeur par le regarde du photographe Peter Lindbergh. © Silvano Mendes / RFI

