«Solar Power» le nouvel album pop et lumineux de Lorde

Lorde, la chanteuse néo-zélandaise et multiprimée à sorti le vendredi 20 août son troisième album «Solar Power». © Arturo Holmes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Texte par : Raphaël Thomas 2 mn

Lorde, la chanteuse néo-zélandaise et multiprimée, à sorti le 20 août son troisième album « Solar Power », avec des mélodies pop et lumineuses. Ici, la chanteuse quitte le monde de la nuit et invite, avec ce nouvel album, à venir graviter dans « son » système solaire. Une tournée internationale est déjà prévue pour 2022.