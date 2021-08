«Les Aquatiques», roman d’édification d’une femme en Afrique centrale

Avec son premier roman, Osvalde Lewat, réalisatrice et photographe camerounaise, met les pieds dans le plat : elle observe une élite ou l’opportunisme fait office de valeur, où être accusé d’être homosexuel représente un arrêt de mort sociale, et où être soi-même n’est pas évident quand on est femme.

Dès les premières pages, une description d’enterrement, le ton est donné. « Honneur, dignité, si on ajoutait paix, on avait la devise du Zambuena. Grotesque. Totalement grotesque. Ailleurs, on luttait pour faire reculer la mort, ici on passait sa vie à la préparer. Célébrer les morts s’avérait plus impératif que prendre soin des vivants. À l’aune du gaspillage consenti, on était respecté, admiré ou méprisé ».

Osvalde Lewat se glisse dans la peau de la femme du préfet de la capitale d’un pays imaginaire, le Zambuena. Avec Katmé, son héroïne, elle plonge dans les petits arrangements d’une élite qui ne pense qu’à elle-même, et l’indéfectible amitié qui la lie à un copain de lycée, Samy, un artiste.

Radioscopie de l’Afrique centrale

Au départ, l’intrigue semble servir de prétexte : une femme qui a laissé tomber sa carrière d’enseignante est prise entre les ambitions politiques de son mari préfet et la liberté de son ami Samy, dont les œuvres sont critiques à l’égard du pouvoir. En creux, c’est une radioscopie du Cameroun qui s’offre au lecteur, avec le décryptage fin, tout en nuances et tranches de vie, d’un système de présidence à vie qui ankylose d’autres sociétés d’Afrique centrale.

Le roman, d’où perce la forte personnalité d’une femme corsetée malgré elle par la carrière de son époux, est rempli d’observations sur le rapport à soi-même et à son environnement. Katmé ne peut s’empêcher de distribuer à tour de bras des billets, en les enroulant dans la paume de sa main. Elle décrit tout l’ennui ressenti face aux futilités maniérées d’un club de dames puissantes qui ne sont que les « excroissances de leur mari ».

La toile de fond politique, qui sous-tend le récit, est à la fois omniprésente et expédiée en quelques lignes, comme une évidence : « Au début de la contestation politique (…), mon père avait mis gracieusement les locaux de son entreprise à la disposition de mouvements étudiants protestataires et de leaders de partis non légalisés. Un sévère redressement fiscal le rappela à l’ordre. Il prit sa carte au MPA et, un pin’s du parti accroché au revers de sa veste, il combattit avec le zèle des derniers convertis les opposants au Régime ».

Le diktat des convenances sociales

Face au sort fait à son ami jeté en prison, accusé d’être homosexuel, c’est la face sombre de l’héroïne, plutôt que du pays, qui se fait jour : elle a le courage de se déguiser pour aller le voir en prison – comme le journaliste camerounais Pius Njawé, patron du Messager, l’avait fait de son vivant pour rendre visite à un opposant incarcéré. Mais c’est pour l’exhorter à ne pas revendiquer son homosexualité lors de son procès, afin de ne pas entacher sa propre réputation.

Au fil du récit, qui gagne peu à peu en intensité, les personnages secondaires prennent de l’épaisseur. Un métis habillé dans un abacost d’un autre âge représente une grosse société française de travaux publics, et en affiche de prime abord la froideur et l’arrogance. « Un connard », estime Katmé, avant qu’au fil des pages, il ne prenne une tout autre place.

Comment être une femme libre dans une société qui ne l’est pas ? Le questionnement ne s’arrête pas là, et le personnage central révèle beaucoup des questions qui taraudent l’auteure. À commencer par les piles de compromis qui attendent les femmes mariées, conditionnées pour faire du mariage une « supportation ». Dès les premières pages, la narratrice indique ne se faire aucune illusion sur la double vie de son époux, en espérant de façon plus ou moins résignée qu’il mette des « préservatifs avec les autres ».

Dans ce roman d’émancipation féminine aux accents tragiques, Osvalde Lewat explique livrer un regard « sans concessions, mais aussi un regard d’amour et de lucidité » sur les sociétés africaines qu’elle connaît. « Une claque », estime Jean-Marie Teno, cinéaste camerounais. On ressort en effet K.O. et édifié, de cette fiction qui sonne comme une histoire vraie.

