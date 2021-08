Cinéma: la «France» des médias, vue par le réalisateur Bruno Dumont

Est-ce une satire filmique permettant de déconstruire un système médiatique devenu fou ? Ou plutôt l’errance cinématographique d’un cinéaste philosophe qui tombe dans le vide des images qu’il voulait explorer ? Avec « France », hué lors de la projection presse au dernier Festival de Cannes, Bruno Dumont a créé un film à double tranchant qui sort ce mercredi 25 août dans les salles en France.

L’histoire démarre sur les chapeaux de roues. France de Meurs, journaliste vedette de la télévision française entre avec son costume extravagant dans la cour de l’Élysée pour assister à une conférence de presse. Même le président Macron n’a des yeux que pour elle (« il a craqué sur moi »), condamné être simple figurant dans la mise en scène télévisée de « la plus grande journaliste de France ».

Dans la France du réalisateur, le monde est gouverné par les médias. Et à la tête du système, il y a les journalistes de la télévision aspirant à la célébrité pour encore mieux manipuler le peuple. Donc, pour Bruno Dumont, malgré une piètre 34e place de la France dans le classement mondial de la liberté de presse, il n’y a pas de problème d’indépendance économique ou politique pour les médias français, pas de journalistes d’investigation menacés ou victimes de tirs de LBD (lanceurs de balles de défense) dans les manifestations, pas de problème de GAFAM ou de révolution numérique.

Une vision simplette de la machine télévisuelle

L’ambition du cinéaste de faire naître une satire pour faire exploser la tartufferie d’un certain monde de la télé se résume dans France à créer un personnage aussi grotesque qu’obscène. Déconnectée de sa propre famille, d’un mari écrivain humilié par la gloire de sa femme et d’un fils délaissé comme un meuble, France de Meurs parcourt les zones des guerres comme le podium d’un défilé de mode.

Cette vision simplette de la machine télévisuelle et des médias se reflète dans le casting du film, porté par un trio de célébrités actuelles. Léa Seydoux, star du cinéma et égérie de l’industrie du luxe, campe France et a souvent du mal à donner du relief au personnage. Blanche Gardin incarne son assistante Lou, aussi intelligente que cynique, alimentant la machine médiatique selon le principe : « le pire, c’est le mieux ». Et Benjamin Biolay, le mari négligé et méprisé, se contente d’être là, comme le représentant d’une vacuité omniprésente.

Victime de l'actualité-spectacle

Après plus que deux heures, seule la musique mystérieuse et tâtant le ciel, composée par Christophe, décédé l’année dernière du Covid-19, tire son épingle du jeu. En revanche, les propos de ce portrait au vitriol sonnent creux et les images apparaissent plates. En utilisant des parallèles formels avec l’actualité-spectacle, Bruno Dumont voulait rendre sa satire France certainement encore plus mordante. Hélas, il peine à décoller du marasme qu’il a lui-même créé…

