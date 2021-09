Le lauréat du prix littéraire «Voix d'Afriques» 2021: Fann Attiki

Le prix littéraire «Voix d'Afriques» initié par RFI, les éditions Lattès en partenariat avec la Cité Internationale des Arts revient pour une deuxième édition. Après un appel à écriture des jeunes plumes sur le continent africain et la réception de trois cent cinquante manuscrits, le lauréat 2021 est le jeune auteur de 29 ans Fann Attiki récompensé pour son premier roman intitulé «Cave 72», une fiction qui se déroule au Congo-Brazzaville, le pays natal du lauréat.

Publicité Lire la suite

Grand lecteur de Sony Labou Tansi, d'Emmanuel Dongala, ses ainés congolais, mais aussi de Gustave Flaubert découvert dans sa jeunesse à Pointe Noire où il est né en 1992, Fann Attiki a commencé par être slameur avant de devenir écrivain. Installé à Brazzaville depuis 2016, auteur de nouvelles à ses débuts, il s'est par la suite lancé dans un roman dont il a fini l'écriture pour participer à temps au concours proposé par RFI et les éditions JC Lattès. Son manuscrit sélectionné parmi cinq finalistes, l'a emporté lors des délibérations du jury présidé par l'écrivain Abdourahman A. Waberi et un comité composé de journalistes, éditrices, blogueurs, libraire, auteurs et responsables culturels venant de France, de Côte d’Ivoire ou de Mauritanie, entre autres.

«Cave 72», titre de son roman primé est le nom d'un bar à Brazzaville où se retrouvent quatre jeunes congolais qui passent leur temps à refaire le monde, en buvant des bières et en regardant les passantes, jusqu'au jour où ils sont piégés dans un complot qui implique un ancien ministre. À la croisée du roman policier, avec un meurtre à la clé, du roman politique, avec les coulisses peu reluisantes du pouvoir, et du roman satirique, la fiction est aussi burlesque dans les dialogues et les situations que sérieuse dans les thèmes abordés : corruption, machination, désillusion d'une partie de la jeunesse.

Dans une langue très énergique, où le français est émaillé de lingala, kituba ou encore de lari, «Cave 72» dégage une vitalité littéraire incontestable avec un bouillonnement d'idées, de références, de révolte et d'humour qui rend hommage à la population de Brazzaville dans ses souffrances et ses sourires.

Prix Voix d'Afriques 2021 © JC Lattès

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne