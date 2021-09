Trois musiciens chantent pour le retour des enfants à l'école au Sahel

Les écoles sont devenues des cibles pour les groupes terroristes au Sahel. AFP/SIA KAMBOU

Safiath, Alif Naaba et Vieux Farka Touré ont sorti jeudi une chanson intitulée « Je veux retourner à l'école ». Cette initiative de l'ONG Save the Children vise à mobiliser les gouvernements pour qu'ils s'engagent à sécuriser les établissements scolaires, devenus des cibles prioritaires pour les groupes terroristes dans le Sahel. Plus de 700 000 enfants de cette région ne retrouveront pas les chemins de l'école à la rentrée.