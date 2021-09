Mostra de Venise: «L’Événement», de la Française Audrey Diwan, remporte le Lion d'or

La 78e Mostra s’est achevée samedi 11 septembre 2021 à Venise avec un palmarès très féminin, et très féministe. Il fait la part belle au cinéma français. C’est d’ailleurs le film L’Événement, d'Audrey Diwan, qui remporte le prix le plus prestigieux : le Lion d’or.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à Venise, Sophie Torlotin

Après Cannes, c’est Venise qui couronne une femme. Audrey Diwan décroche le Lion d’or pour son deuxième long métrage : L’Événement.

La romancière franco-libanaise adapte un récit épuré d’Annie Ernaux, chronique de son avortement clandestin dans la France traditionnelle des années 1960.

Le jury présidé par le Sud-Coréen Bong Joon-ho décerne cette récompense à l’unanimité à un film d’époque, certes, mais toujours cruellement d’actualité.

Une autre cinéaste reçoit le Lion d’argent de la meilleure réalisation : c’est la Néo-Zélandaise Jane Campion, qui revient au cinéma avec La part du chien, un western et un thriller psychologique sur la masculinité.

Et c’est encore une femme qui reçoit le prix du meilleur scénario : l’actrice et productrice Maggie Gyllenhaall, célébrée pour son adaptation d’un roman d’Elena Ferrante, The Lost Daughter.

La star espagnole Penélope Cruz a, elle, remporté le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans Mères parallèles, de son réalisateur fétiche Pedro Almodovar.

Et c’est l’acteur philippin John Arcilla qui reçoit le prix d’interprétation masculine pour son rôle de journaliste confronté aux « fake news » et à la corruption dans On the Job 2 : The Missing 8.

► Écouter aussi : Deux romans, deux époques, la France à la Mostra de Venise

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne