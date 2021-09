«Le Genou d’Ahed», la folie cinématographique salutaire du réalisateur israélien Nadav Lapid

C’est l’un des films qui a secoué et impressionné le plus au Festival de Cannes où il a remporté le prix du Jury. Ce mercredi 15 septembre, Le Genou d’Ahed, du réalisateur israélien Nadav Lapid, sort dans les salles en France. Un film acerbe, autobiographique, politique et poétique, toujours sur le fil du rasoir, entre manifeste politico-cinématographique, documentaire radical et parabole théâtrale.

La scène du début est aussi violente que sordide. Emprisonnée par l’armée d’occupation, convoquée dans un bureau qui ressemble à un commissariat, la jeune militante palestinienne Ahed est confrontée à son passé. À 16 ans, elle a giflé un soldat, sa sœur et son frère ont été tués par l’armée, son père jeté en prison. Pour en finir avec ses activités contre l’ordre établi et la machine répressive du gouvernement, un député israélien d’extrême droite suggère de lui tirer une balle dans la rotule pour l’assigner à résidence à vie.

« Où est ta victoire ? »

Ainsi, le genou d’Ahed fait sa grande entrée dans l’histoire. Cadrée en gros plan, cette partie clé pour chaque mouvement du corps se met à danser et chanter. « Où est ta victoire ? Dans le martyre. » Que la folie commence… Progressivement, on s’aperçoit que tous les faits racontés sont bel et bien réels. C’est l’histoire de la militante palestinienne Ahed Tamimi, devenue une icône de la résistance à la colonisation après sa condamnation en 2017 à huit mois de prison.

Dans son film, Nadav Lapid incruste cet épisode sous forme d’un casting organisé par le réalisateur Y, alter ego du cinéaste. Y, visiblement trop perturbé pour faire le choix de son personnage principal pour Ahed, décide de se changer les idées. Fauché et très atteint par le cancer de sa mère (un personnage avec lequel Nadav Lapid fait le deuil de sa propre mère, monteuse de ses films précédents, décédée en 2018), il accepte d’accompagner la projection de son plus célèbre film dans une petite ville de 3 000 habitants en plein désert. Et ce n’est pas anodin que le petit avion de ligne qui amène Y dans le désert d'Arava transporte en même temps des soldats censés défendre les territoires occupés.

Les ordres et les convictions

Car, loin de tout, la répression ressentie s’avère être la même. Même dans ces contrées reculées, Israël, dénoncé par Y comme « un État juif nationaliste et raciste », recadre et opprime chaque opinion divergente, exige de chaque artiste de remplir un formulaire avec les thèmes abordés. Sur place, le réalisateur engagé est accueilli par Yahalom (Nur Fibak, magnifique), jeune, belle, intelligente et incroyablement séduisante. Sa passion pour les livres et sa conviction que la culture est un moyen de libération et d’émancipation ont boosté sa carrière. Elle a été nommée directrice adjointe des bibliothèques au ministère de la Culture. Un poste qui l’oblige à exécuter des ordres complètement contre ses convictions.

C’est sur ce terrain, ou plutôt sable mouvant, que Nadav Lapid, lauréat de l’Ours d’or à la Berlinale 2019 pour Synonymes, construit son scénario d’une efficacité redoutable et diabolique. Quand Y raconte à Yahalom ses terribles expériences de bizutage et de tortures pendant le service militaire, personne ne peut deviner son rôle dans cette histoire ni qu’il s’agit de souvenirs de la guerre du Liban de Nadav Lapid. Dans cet espace entre ce qu’on affiche et ce qu’on cache, Lapid se fait plaisir à déconstruire la société israélienne et cet État qui « vomit tout ce qui est différent ».

Certes, le point de vue du film est tranché, mais malgré ses charges répétées contre la politique de l’État d’Israël, il évite d’être manichéen. Le cinéaste met en évidence à quel point les citoyens israéliens s’entredéchirent et s’autodétruisent, et fait apparaître le degré de méfiance, de mépris et d’agression assimilés par chacun à cause de la politique d’oppression imposée.

« La dernière minute de ce jour »

Le jeu de la caméra du réalisateur israélien est extraordinaire et rend chaque plan vivant et déroutant. Écrit en seulement deux semaines, tourné avec très peu de moyens, le résultat est bluffant d’intelligence et d’inventivité. Pour certaines séquences, Lapid fait danser la caméra, en fusion avec le jeu d’acteur très sensible d’Avshalom Pollak, d’ailleurs aussi chorégraphe et directeur artistique d’une compagnie de danse.

Scène par scène, image par image, il nous surprend ou nous fait rire, par exemple quand il marque son territoire en urinant sur le sable. À sa mère mourante, il envoie le coucher du soleil avec la dédicace : « la dernière minute de ce jour ». Belle métaphore pour l’urgence de ce film et un adieu bouleversant à la fois à sa mère et son pays, car, entre-temps, épuisé par la situation politique en Israël, David Lapid s’est installé avec sa famille à Paris.

