«Salut, Dieu» - Georges Wolinski pour toujours

Les Beaux-Arts de Paris exposent actuellement l’œuvre de Georges Wolinski, l’un des dessinateurs assassinés lors de l’attentat du 7 janvier 2015. Sa veuve, Maryse Wolinski, et Ann-Cécile Moheng, co-commissaire de cette rétrospective en 41 dessins, nous parlent du mot fétiche, du trait et du trait d’esprit de ce grand artiste devenu immortel à travers ses caricatures, de ses débuts à « Hara-Kiri » jusqu’aux dernières publications dans « Charlie Hebdo ». Entretien croisé.

RFI : On parle souvent du trait, des couleurs ou des sujets d’un dessinateur. Mais quel mot Georges Wolinski a-t-il le plus utilisé pour parler de ses dessins ?

Maryse Wolinski : Quel mot ? Je dirais « provocation », parce que c’est le sens de son travail.

Assassiné lors de l’attentat du 7 janvier 2015 à Charlie Hebdo, Georges Wolinski a laissé une œuvre de 50 ans derrière lui. Aujourd’hui, Maryse Wolinski a fait un don de 41 dessins à l’école des Beaux-Arts de Paris. A quel moment est-il passé par cette institution ?

Ann-Cécile Moheng : Wolinski dit qu’il a toujours pratiqué le dessin, d'aussi loin qu'il se souvienne. Même à Tunis, lorsqu’il était enfant. Il l’a pratiqué tout le temps, mais il n’était pas certain de pouvoir en vivre, de pouvoir vraiment faire son métier. C’est la raison pour laquelle il s’est inscrit à la section architecture à l’école des Beaux-Arts de Paris et pas à la section Beaux-Arts. Il pensait qu’il fallait avoir un vrai métier. C’est seulement une fois qu’il a travaillé pour Hara-Kiri, presque par hasard, quand il a fait son service militaire en Algérie, à la fin des années 1950. À ce moment il s’est aperçu qu’il pouvait en vivre.

Georges Wolinski : « Allons enfants », 1965 (« Hara-Kiri »). © Beaux-Arts de Paris

Quelle est pour vous la caractéristique du trait de Wolinski ?

Ann-Cécile Moheng : La singularité du trait de Wolinski, c’est qu’il paraît extrêmement facile, presque désinvolte, il est très agréable à regarder, très alerte, très rapide. En même temps, c’est le résultat d’un vrai travail. Il dessinait tout le temps, il avait toujours un carnet à la main. Depuis son plus jeune âge il dessine en permanence, avec une vraie discipline. Il se voit presque comme un sportif. Il a une pratique quotidienne, très sérieuse du dessin. Il a en tête tout un répertoire de motifs qu’il va réutiliser, recomposer et qui vont le réinspirer pendant toute sa carrière qui a été extrêmement longue, 50 ans. Chaque dessin prépare le suivant. C’est lui qui le dit. Il y a un vrai travail derrière, et pourtant, cela ne se sent pas forcément dans ses dessins qui ont toujours une sorte de facilité et de clarté. Il y a une clarté de la ligne, une clarté de la couleur quand il y en a qui fait que c’est extrêmement reconnaissable. En même temps, c’est le fruit d’un réel travail.

Au-delà de son trait de dessinateur, pouvez-vous nous parler de son trait d’esprit ?

Maryse Wolinski : Son trait d’esprit ? Avant tout, c’est l’humour. Son trait d’esprit, cela ne peut être que de l’humour. Je ne vois rien d’autre.

Ann-Cécile Moheng : Le trait d’esprit de Wolinski ? C’est difficile à dire. Il y en a presque un par dessin. Le trait d’esprit de Wolinski, c’est son trait, mais il a toujours le sens de la formule qui fait mouche. Au fil de sa carrière, on voit de plus en plus de texte sur ses dessins. Le rapport entre le texte et le dessin change. Au début, c’est vraiment favorable au dessin. Ses dessins sont presque exempts de texte. Le texte est presque absent. À la fin, il y a presque que du texte. Et pourtant, tout au long de sa carrière, même quand il y a très peu de texte, il y a toujours des formules qui font réfléchir, qui incitent à méditer, parfois c’est presque philosophique. Il y a des formules qui font rire, des jeux de mots… Il y a vraiment un art de la formule extrêmement percutant qu’on trouve dans presque tous ses dessins.

Georges Wolinski : « Ne lâchez pas la perche » (années 1960-1970) © Beaux-Arts de Paris

Un exemple ?

Ann-Cécile Moheng : Salut, Dieu, c’est dans l’un de ses dessins métaphysiques. Il y a juste un petit bonhomme qui tient un ballon dans lequel il y a marqué Salut, Dieu. On ne sait pas si c’est pour tourner Dieu en dérision, pour montrer qu’il n’existe pas, si c’est juste une sorte de gadget de fête foraine ou pour montrer qu’il y a une sorte d’aspiration pour quelque chose au-dessus de nous. Une sorte de grand ordonnateur du monde et de l’univers. Salut, Dieu, c’est à la fois familier et profond, solennel et drôle. Salut, Dieu, cela résume assez bien son œuvre.

► Exposition Georges Wolinski, jusqu’au 3 octobre 2021 aux Beaux-Arts de Paris.

► L'exposition est accompagnée d'un catalogue, réalisé sous la direction d’Emmanuelle Brugerolles. Introduction par Philippe Lançon. Collection Carnets d'études. 96 pages, 20 euros.

