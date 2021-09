Les Francophonies 2021: «Quelle place pour la création francophone en France?»

Ce mercredi 22 septembre s'ouvre le festival « Les Zébrures d’Automne » des Francophonies, des écritures à la scène, à Limoges. Dans ce laboratoire théâtral unique, une cinquantaine de spectacles, dont douze créations, attendent les spectateurs. Parallèlement, le directeur Hassane Kassi Kouyaté exprime une préoccupation profonde concernant ce festival sans véritable lieu de travail pérenne : « Quelle place donne-t-on en France pour la création francophone en France ? ».

RFI : Pour quelle raison les Zébrures d’Automne des Francophonies à Limoges présentent-elles cette année un focus sur le Moyen-Orient ?

Hassane Kassi Kouyaté : C’est important pour nous de prendre du temps sur des parties du monde pour parler des réalités de la création francophone, des langues parlées dans ces régions. À chaque édition, on fait un focus sur une partie du monde. L’an passé, c’était l’Afrique. Cette année, c’est l’Asie et le Moyen-Orient, avec des créations du Liban, de la Palestine, de l’Inde…

Depuis août, l’Afghanistan se trouve sous le feu de l’actualité. Vous accueillez au festival Une pierre de patience, une pièce de la metteuse en scène franco-argentine Clara Bauer d’après le roman du prix Goncourt franco-afghan Atiq Rahimi. De quelle façon, ce texte fait-il écho à l’actualité brûlante ?

En fait, c’est l’actualité qui a rattrapé notre projet artistique, parce que les décisions autour de nos créations artistiques sont prises un an et demi ou deux ans en avance. Pour nous, il était important, quand on parle de l’Asie et du Moyen-Orient, de faire appel à des artistes confirmés comme Atiq Rahimi, un artiste complet qui s’exprime dans plusieurs domaines artistiques. Cette création est le fruit d’une rencontre entre la Franco-Argentine Clara Bauer et de comédiens et musiciens de l'Inde. Il était très important de faire cohabiter des artistes de plusieurs régions du monde. L’histoire d’Une pierre de patience parle de la liberté de la femme qui est aujourd’hui une question universelle.

Odile Sankara, la sœur cadette de Thomas Sankara, prépare une mise en scène d’un texte de la Camerounaise Leonora Miano, Et que mon règne arrive, qui imagine le règne du féminin. Quelle est l’originalité de la démarche de la metteuse en scène burkinabè ?

Comme beaucoup de créateurs et créatrices d’aujourd’hui, Odile Sankara se penche sur cette question du féminin, de la parité, du genre. Elle est depuis très longtemps dans ce combat, et cela dans un pays et sur un continent où ces questions de la femme artiste sont posées à chaque moment. Mais l’Afrique n’est pas le seul continent concerné par ce genre de préoccupations. Pour faire ce travail, Odile fait appel à une grande autrice, Leonora Miano. C’est aussi la rencontre de deux grandes dames pour mettre en lumière ces préoccupations. L’originalité est qu’il s’agit de deux femmes de talent, de conviction, qui se rencontrent et réunissent d’autres femmes d’autres pays, avec Florisse Adjanohoun du Bénin et Safourata Kaboré et Emmanuel Rotoubam du Burkina Faso pour questionner le pouvoir féminin à travers cette œuvre théâtrale.

« Ce silence entre nous », de Mihaela Michailov, mise en scène de Matthieu Roy, une création présentée aux Francophonies 2021 à Limoges. © Christophe Raynaud de Lage

Votre festival invite des artistes du monde entier : de l’Inde, du Burkina Faso, du Cameroun, du Liban, du Japon, de la France… La pandémie de Covid, comment a-t-elle affecté le milieu du théâtre dans ces pays ? Quels retours avez-vous eus auprès des artistes présents à Limoges ?

Moi, je rends d’abord hommage à tous les artistes qui essaient de rester dans la vie, dans la création, dans l’art, dans leur métier, malgré ces conditions difficiles où l’on nous emmène à l’isolement. L’art est d’abord fait pour rencontrer l’autre. Ces artistes sont dans le combat perpétuel. Ce qui était difficile pour eux, ce n’était pas la pratique de leur art, les répétitions ou le travail, mais le partage de leur travail. C’est ça qui devient difficile avec le public, partout. Nous, le problème auquel nous sommes confrontés, c’est la circulation des artistes.

Un exemple ?

Nous avons eu un super projet qui venait du Madagascar, Folie, avec Claude Brumachon et Benjamin Lamarche. Ils étaient partis pour faire travailler 15 danseurs malgaches. Ils devaient venir ici, mais ils n’ont pas eu de visa, parce qu’ils n’ont pas été vaccinés, etc. Même moi, au niveau de la programmation, nous avons changé notre fusil d’épaule. On était plus ambitieux dans notre programmation, on avait prévu des pièces qui devaient venir de l’Irak, de la Thaïlande, mais pour des raisons de Covid et de circulations, ces pièces n’ont pas pu venir. Donc, cette pandémie joue aujourd’hui sur notre métier, sur la création, sur le partage de l’art avec le plus grand nombre.

D'où vient votre crainte que les mesures de confinement et de restrictions sanitaires risquent de servir de prétexte pour ériger de nouvelles barrières et frontières empêchant de faire venir des artistes en dehors de l’Europe ?

On ne peut pas nier qu’il y a une pandémie. Elle est là, elle est réelle, elle fait mal, elle tue. Elle tue aussi la vie [artistique]. Pour moi, rien ne doit arrêter la vie. Et j’ai bien peur que la pandémie ne soit pas quelques fois un prétexte pour encore multiplier les barrières. Ça, c’est mon point de vue, parce que, dans certains cas, à mon avis, il y a des choses qui ne sont pas justifiées. Alors, qu’est-ce qu’on doit faire pour la suite ? Comment va-t-on réinventer tout cela ? On est en train de nous faire l’apologie du numérique, qu’on doit tout mettre sur Internet, en vidéo, etc. Tant mieux, ce sont des plus-values pour nous, mais cela ne peut pas remplacer la rencontre humaine.

Détail de l’affiche de l’édition 2021 des Zébrures d’Automne des Francophonies, des écritures à la scène, à Limoges. © Les Zébrures d’Automne

Y a-t-il eu plus de partages via les réseaux numériques à travers des spectacles numériques ou hybrides ? Quelle est votre analyse : y a-t-il un mouvement dans cette direction ?

Il y a un certain type de partage dans le domaine numérique. Un certain type que moi, je ne prône pas. Combien de personnes peuvent dire qu’elles ont vu, assis devant leur écran, trois, quatre, cinq pièces, d’A à Z ? Alors sur place, dans un festival, on peut voir sans problèmes deux ou trois spectacles en deux jours. Rien ne peut remplacer ces moments en direct de « messe » artistique entre les artistes et le public. Qu’est-ce qu’on retire réellement de ces moments numériques ? J’en doute très fortement. Et ce ne sont pas les raisons pour lesquelles moi, je voudrais faire de l’art.

Depuis 2018, les Francophonies sont devenues le pôle national de référence pour la création francophone en France. Aujourd’hui, selon vous, il y a un danger que les Francophonies perdent leur quartier général à Limoges, l’ancienne caserne Marceau. Est-ce que cela signifie qu’il y a même un risque que ce pôle national de référence ne soit plus basé à Limoges ?

Nous sommes trois pôles de référence nationale pour la francophonie : la Cité internationale des arts à Paris, la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon et nous. Mais nous sommes le seul pôle de création francophone. C’est très bien qu’il y a ce pôle de création, mais, actuellement, notre nom est plus grand que ce que nous avons réellement. Nous sommes un pôle sans lieu. Nous n’avons pas de lieu de travail, à part des bureaux pour l’administration que la ville de Limoges nous met à notre disposition. Mais nous n’avons pas de lieu pour le travail des artistes, pour des résidences de recherche ou de création.

Heureusement, nous travaillons avec des collègues qui partagent leurs espaces avec nous pendant le moment du festival et je les remercie. Hélas, l’ancienne caserne Marceau qui accueille le siège du festival depuis que j’ai été nommé à la direction en 2019, est un lieu qui nous n’appartient pas réellement. La ville ne nous garantit pas ce lieu. Chaque année, on attend qu’on nous dise : « exceptionnellement, vous aurez la caserne, mais ne comptez pas là-dessus l’année prochaine. » Est-ce qu’un festival de théâtre de cette ampleur, le seul dans le monde consacré exclusivement à la création francophone, peut-on le laisser vivoter et travailler chaque année comme ça ? Donc, oui, nous sommes en danger.

La cour de l’ancienne caserne Marceau, le nouveau cœur des « Francophonies », avant l’ouverture du festival « Les Zébrures d’automne » en 2019, à Limoges. © Siegfried Forster / RFI

Quand je réfléchis aujourd’hui, je dis : quelle place donne-t-on réellement à la création francophone ? Quelle place donne-t-on à cette pensée francophone qui ne peut enrichir notre vie et notre quotidien ? Si cela disparaît un jour, si on ne la développe pas, on va se trouver dans une sorte de consanguinité au niveau de la création, dans un risque d’appauvrissement et peut-être même de mort. C’est un cri. Nous avons intérêt à réfléchir à ce qu’on veut réellement pour la création francophone en France. Quels moyens est-on prêt à mettre à disposition pour cette création francophone ?

► Les Zébrures d'Automne 2021 des Francophonies, des écritures à la scène, du 22 septembre au 2 octobre, à Limoges, en France.

