La Belgo-Camerounaise Lubiana sort un premier album entre kora et synthé

La chanteuse et joueuse de kora belgo-camerounaise Lubiana, à Paris, le 7 septembre 2021.

Elle est l’une des rares femmes à jouer de la kora, cette harpe africaine originaire du Mali que l'on trouve dans toute l'Afrique de l'Ouest. La chanteuse belgo-camerounaise Lubiana vient de sortir un premier album intitulé Beloved, mariant cet instrument traditionnel des griots à la pop et à l’électro.

C’est l’édition belge du télé-crochet « The Voice », il y a une dizaine d’années, qui a permis à Lubiana de se faire remarquer une première fois du public. Suivront de nombreux voyages à travers le monde, avec de longues étapes à Londres et Los Angeles. Puis dix ans après sa révélation au public, le disque Beloved (« bien aimée », en anglais) est né, notamment de sa rencontre avec la kora.

« C’est vraiment la kora qui est venue à moi, qui m’a choisie, et elle m’a apparue en rêve : je n’en avais jamais vu de ma vie, raconte-t-elle. Puis un mois plus tard, en Espagne, à Majorque, j’en ai entendu le son. Beaucoup de griots m’ont confirmé que c’est la kora qui choisit son maître, et que c’est assez courant qu’elle apparaisse en rêve. »

Son choix d'instrument, grosse calebasse surmontée d'un manche, le tout pesant plus de 10 kg, n'emballait pas son entourage. « On me disait : "mais tu vas en jouer sur scène ?", rie-t-elle, j'allais finir par perdre ma passion à entendre toujours ça autour de moi. »

Direction Londres pour tenter sa chance là où ne l'attend pas, sur des scènes ouvertes : « Les gens ne sont pas là pour toi, ils boivent une pinte. » Mais le public s'arrête de parler, les salles se remplissent.

Le premier que j’ai appris à jouer à la kora s’appelle "Diarabi", qui est un morceau traditionnel d’Afrique de l’Ouest

Le clip de cette chanson a d’ailleurs été tourné à Saint-Louis, au Sénégal, où la Belgo-Camerounaise a même fait une retraite à l'école de kora d'Ablaye Cissoko, artiste-référence de l'instrument, qui tourne dans le monde entier. « Il m'a donné sa bénédiction, j'avais alors tout un peuple avec moi, les griots sont fiers, c'était tellement important », se réjouit-elle.

La musique de Lubiana est comme une valise remplie au fil du chemin parcouru. Entre l'organique des musiques africaines, du jazz, de la soul, et les beats synthétiques du nord de l'Europe et des États-Unis. C'est loin d'être fini. Des projets de concerts se dessinent en Afrique centrale, notamment au Cameroun, terre d'une partie de ses ancêtres.

