Somalie: le Théâtre national de Mogadiscio rouvre après 30 ans de fermeture

C'était une soirée historique mercredi 22 septembre 2021 à Mogadiscio dans la capitale de la Somalie. La réouverture solennelle du Théâtre national de Mogadiscio a eu lieu sous haute sécurité alors qu'il était fermé depuis 30 ans.

Au programme de cette soirée, contre un ticket coûtant 10 dollars, il était possible de découvrir le travail d'un jeune cinéaste somalien, Ibrahim CM. Pour lui, c'était une grande chance de pouvoir diffuser son film dans ce théâtre et d'avoir pu participer à la réouverture du lieu : « Nous avons beaucoup de chance d'être les premiers à avoir présenté notre travail dans ce théâtre. Nous voulions redonner de l'espoir aux gens, montrer un avenir, pour qu'ils voient ce qu'ils sont en mesure de faire désormais. »

« Nous avons montré deux courts-métrages, raconte le jeune cinéaste. Le premier s'appelle Hoos, c'est un film d'horreur qui traite des rapports problématiques entre une mère et sa fille, qui est élevé dans la culture occidentale. Le deuxième est une comédie et il semble que le public ait préféré celui-là : il y a tellement de conflits dans leur vie, avec la comédie, c’est plus abordable pour eux. »

Construit dans les années 60 par la Chine présidée alors par Mao Tsé-Toung, le bâtiment avait servi de quartier général à des miliciens à partir 1991, puis avait été ciblé par les jihadistes shebabs deux semaines après une brève réouverture en 2012.

