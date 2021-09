Francophonies: «Ce silence entre nous», un lieu, une émotion et une trinité de femmes

« Ce silence entre nous » raconte des histoires de femmes qui nous concernent tous : autour de la maternité, de l’avortement ou de l’identité féminine. Des histoires douloureuses, longtemps minimisées, marginalisées ou réduites au silence. La pièce de l’autrice roumaine Mihaela Michailov et du metteur en scène français Matthieu Roy nous appelle à surmonter le silence et à changer les imaginaires obsolètes. Entretien croisé après la première au Théâtre de l’Union à Limoges, lors du festival Les Zébrures d’automne des Francophonies.

RFI : Quelle histoire racontez-vous dans Ce silence entre nous ?

Mihaela Michailov : C’est une histoire de différentes relations entre mères et filles, avec plusieurs histoires situées dans différentes périodes. Pour moi, c’était très important de parler aussi des avortements illégaux pendant le communisme en Roumanie. Voir comment cette histoire-là a pu être possible. Parler des effets que ce genre d’histoires a eus sur beaucoup de vie, parce que beaucoup de femmes ont été mises en danger. Réfléchir sur le fait que ce danger existe aussi aujourd’hui dans des pays qui ne sont pas totalitaires ou autoritaires comme la Roumanie pendant le régime de Ceausescu.

Quelle est la chose la plus essentielle que vous avez mise en scène à partir de ce texte ?

Matthieu Roy : C’est l’altérité de ce texte. C’est pourquoi nous avons choisi une comédienne roumaine, une comédienne française et une musicienne. Pourquoi ? Parce que c’est la langue qui nous unit. Le roumain est une langue latine, donc on reconnait des racines communes. C’était important de faire entendre cette langue originelle, à la faire porter par Katia Pascariu, et à la traduire en direct par Ysanis Padonou en français, la langue que nous connaissons. Puis, d’y ajouter une autre langue, universelle, la musique. Ainsi, ces trois univers racontent ensemble ces destins de femmes et ce kaléidoscope dans lequel chacun peut se reconnaitre.

Le titre Ce silence entre nous contient le mot « entre », donc il nous renvoie à une notion spatiale du silence. Le silence, est-ce un lieu pour vous ?

Mihaela Michailov : Oui, cela peut être aussi un lieu. Cela peut être aussi une émotion très forte que nous gardons en nous et que nous portons en nous. C’est ce silence entre mères et filles. Je parle de ça, parce que ma mère a fait un avortement illégal où elle a failli mourir, mais elle n’a pas parlé avec moi de ça. C’est très troublant. Elle m’en a enfin parlé quand j’avais 33 ans. Pour moi, c’est bouleversant de voir comment ces silences grandissent en nous. Comment peut-on rompre et effacer ces silences, mais garder les histoires ? Comment peut-on donner la parole à toutes ces histoires invisibles ? Elles sont connues, mais on n’en parle pas. Vous avez évoqué le silence comme un lieu, donc, comment peut-on donner un lieu à ces silences ? Un lieu politique où l’on peut les affirmer pour qu’elles transforment quelque chose.

« Ce silence entre nous », de Mihaela Michailov, mise en scène de Matthieu Roy, une création présentée aux Francophonies 2021 à Limoges. © Christophe Raynaud de Lage

Le spectacle est « à partir de 12 ans », malgré le fait qu’il raconte des histoires très graves, comme l’avortement. Comment imaginez-vous votre public lors de votre travail de mise en scène ?

Matthieu Roy : Quand je travaille la mise en scène, je ne me pose pas la question comment le spectateur va recevoir les choses. J’essaie de trouver le bon endroit pour lui faire entendre le texte. Effectivement, il y a certaines scènes qui sont assez violentes dans ce qu’elles décrivent, notamment l’avortement. Quand nous sommes allés lire ce texte dans des lycées et des collèges, au début, on se disait : il ne faut pas lire ces scènes. Une sorte d’autocensure. Finalement, nous les avons lues. Et après, nous avons échangé avec les jeunes hommes et femmes qui ont entendu ça. C’est important que le théâtre puisse susciter des images scéniques et intellectuelles très fortes, mais on doit créer un espace de dialogue après la représentation pour pouvoir en parler, le décoder et décrypter. Bien souvent, les plus jeunes spectateurs ont ailleurs des émotions beaucoup plus violentes avec d’autres médias qui ne décryptent pas forcément.

La pièce fait apparaître une sorte de trinité de femmes : la mère et ses deux filles dans le texte, les trois femmes sur scène, et à travers de l’installation des tableaux sur le plateau. S’agit-il de remplacer l’imaginaire du Pater Noster par celui de la Mater Nostra ?

Mihaela Michailov : Oui, je voulais remplacer cet imaginaire très souvent concentré sur la figure de l’homme, du père, etc. C’est le début de la première scène. C’est une nouvelle trinité. Une affirmation de concentrer toutes ces histoires et de leur donner une signifiance historique, poétique et politique. J’ai aussi réécrit le Credo dans cet esprit : « Je crois en une seule ». Et cette « une », c’est cette mère qui nous porte tous.

Matthieu Roy : Mihaela encadre la pièce avec l’Annonciation, avec Marie et Gabriel, et elle la termine avec une prière : « Notre mère ». Effectivement, en filigrane, cette question de la religion et de la représentation notamment biblique faisait partie de la pièce. Pour interroger cela, j’ai invité Bruce Clarke, un artiste-plasticien sud-africain, à nous rejoindre dans l’équipe artistique. Il nous a proposé sa vision de ces différentes femmes.

Bruce Clarke est devenu célèbre avec ses Hommes debout, souvent en format monumental. Votre mise en scène, raconte-t-elle une histoire de « femmes debout » ?

Matthieu Roy : C’est effectivement une manière de faire entendre des histoires et des voix féminines qu’on n’entend pas suffisamment sur les plateaux. Des histoires très simples, des histoires de vie, des parcours qui prennent leur source dans des témoignages, puisque Mihaela est allée rencontrer des femmes en Roumanie, en Creuse, en Charente… C’est important de raconter ces histoires aujourd’hui, notamment dans les salles de spectacles où 70% des spectateurs sont des spectatrices. Et moi, en tant qu’homme, je trouve important d’être interrogé sur ma place dans notre destin commun d’hommes et de femmes aujourd’hui, au XXIe siècle.

« Ce silence entre nous », de Mihaela Michailov, mise en scène de Matthieu Roy, une création présentée aux Francophonies 2021 à Limoges. © Christophe Raynaud de Lage

La pièce est écrite sous forme de monologues de femmes. Les hommes, sont-ils exclus de votre récit ?

Mihaela Michailov : Non, je ne crois pas que les hommes sont exclus. Il y a aussi des scènes de dialogues entre la Marie contemporaine et le Gabriel contemporain. Pourquoi des monologues ? Parce que c’est une façon de chercher dans notre intimité et de voir comment ces histoires monologuées peuvent avoir un lien avec nous et susciter un dialogue.

La transmission est un mot clé de la pièce, mais aussi de votre travail théâtral en général. Par exemple, vous avez été invité à l’École internationale de Théâtre au Bénin (ITB). Au-delà de ce que vous avez enseigné là-bas, qu’est-ce que vous avez appris au Bénin pour votre travail grâce aux élèves ?

Matthieu Roy : La découverte d’un pays comme le Bénin et de l’ITB m’a profondément ramené à l’essence du théâtre. Par exemple, au Bénin, il n’y a pas forcément l’électricité courante partout. Donc, la question de la lumière au théâtre s’est rapidement posée. Je me suis dit, peut-être je travaille avec des artifices. Sont-ils vraiment nécessaires ? L’essence du théâtre, c’est un acteur, un texte et un spectateur. Cette expérience a été assez fondatrice dans mon travail et m’a ramené à une forme d’essentialité du théâtre qu’on retrouve dans la pièce Le silence entre nous, puisque les comédiennes arrivent avec leurs valises et déploient leur théâtre. Elles sont autonomes. Elles ont quelques sources lumineuses et c’est la même chose pour le son. On a une petite enceinte et quelques micros. Et nous racontons le monde à partir de ça. Ce qui est important, c’est le geste, la langue et la présence de l’acteur.

► Festival Les Zébrures d’automne aux Francophonies à Limousin, en France, du 22 septembre au 2 octobre 2021.

