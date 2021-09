Cinéma: sortie du dernier James Bond, «Mourir peut attendre»

L'agent 007 est enfin de retour. Après avoir été reporté une fois à cause du Covid-19, le film sort le jeudi 30 septembre au Royaume-Uni et le 6 octobre en France. « Mourir peut attendre » dure 2h54 et c’est le dernier avec l'acteur Daniel Craig. La première à eu lieu mardi soir à Londres au Royal Albert Hall. Notre correspondante, Marie Boëda, est allée à la rencontre des spectateurs à la sortie.

Le dernier opus des aventures de James Bond, Mourir peut attendre, a été projeté en avant-première mardi soir à Londres, un cru plein d'action et de surprises où Daniel Craig finit en beauté sa mission : rendre l'agent secret plus humain et faillible que jamais, écrit l'AFP. Daniel Craig y revêt pour la dernière fois le costume d'agent de Sa Majesté - et le nom de son successeur reste un mystère. La fin de ce film qui n'hésite pas à casser certains codes de la franchise, l'une des plus rentables du 7e art, laisse les hypothèses ouvertes quand à la forme que pourra prendre cette relève.

Le réalisateur Cary Joji Fukunaga, premier Américain à réaliser un James Bond, creuse encore plus loin le sillon des précédents films avec un agent secret confronté à ses failles intimes, « 007 » devant sauver à la fois le monde et les siens, et impose sa patte dès une scène d'ouverture glaçante, dans l'hiver nordique.

C’était le dernier pour Daniel. Mais c’était superbe, vraiment superbe. Il y avait beaucoup plus de sentiment A la sortie de «Mourir peut attendre»... Marie Boëda

