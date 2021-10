La psychanalyse à l’épreuve de l’Histoire: la fin du désamour?

Pourquoi l’Histoire a-t-elle longtemps boudé l’inconscient, et pourquoi la psychanalyse continue-t-elle parfois de croire que les structures psychiques ne sont guère affectées par les changements d’époque et de civilisation ? Tel est le point de départ du dernier ouvrage de l’historien Mazurel, qui plaide pour une approche décloisonnée des sciences humaines.

À 43 ans, Hervé Mazurel témoigne d’un parcours aussi impressionnant que protéiforme. Comme son aîné François Guillemot, la voix de Bérurier noir, on le connaît comme musicien – il a été le guitariste de Jack the ripper et a continué de prendre part à différents projets –, mais aussi comme historien du corps et des imaginaires, spécialiste du XIXe siècle et cofondateur de la revue Sensibilités.

Son nouveau livre L’insconscient ou l’oubli de l’histoire forme une sorte de diptyque avec Kaspar l’obscur ou l’enfant trouvé, paru en 2020, biographie de Kaspar Hauser, « l’orphelin de l’Europe », probable prince héritier qui grandit séquestré, coupé de tout contact humain et défraya la chronique avant que d’être assassiné.

Les invariants de la psychanalyse contre le poids de l’Histoire

Ce nouvel opus entend lui aussi questionner le lien possible entre psychanalyse et histoire, lien dont il déplore le caractère longtemps peu fécond quand il ne se montra pas caricatural. Aux deux extrémités de la chaîne, rappelle-t-il, on trouve des historiens qui, à l’instar de Lucien Febvre, enseignent que « l’individu n’est jamais que ce que permettent qu’il soit et son époque, et son milieu social », et de l’autre, des tenants de la « psycho-histoire » prêts à réduire les biographies de personnages célèbres à l’examen de leurs troubles psychiques, réels ou supposés.

Les rapports se sont heureusement affinés. En 1978, Michel de Certeau publie le texte Psychanalyse et histoire, où le retour du refoulé tient une place importante. Comment appréhender en effet le rôle joué par les traumatismes collectifs et d’une manière générale le rapport au passé qui n’est jamais « figé une fois pour toutes » ? Et l’auteur de citer l’un des ouvrages les plus novateurs de ces deux dernières années, Le trauma colonial de la psychanalyste Karima Lazali (La Découverte, 2019) enquête sur les effets psychiques et politiques contemporains de l’oppression coloniale en Algérie.

Cela suppose toutefois d’en finir avec le structuralisme déjà présent chez Sigmund Freud, et réaffirmé par Jacques Lacan. Ce dernier disait de l’histoire qu’elle était « la chose qu’il déteste le plus et pour les meilleures raisons ». Pour lui, « l’inconscient (était) structuré comme un langage » et, pour définir les « invariants » de la psyché humaine, la linguistique avait pris dans sa pensée le pas sur le biologisme freudien. Il n’était pas seul dans sa défiance. « L’histoire tombe au-dehors comme la neige » disait aussi André Breton.

Représentation d'un blessé psychique souffrant de camptocormie, une pathologie propre à la Grande Guerre connue aussi sous le nom de shell shock, Exposition 1917, Centre Pompidou-Metz, 2012. © Olivier Favier / RFI

Le « dédoublement du moi » des génocidaires

« Et si l’invariant variait » questionne alors Hervé Mazurel. « Le fait est incontestable, ajoute-t-il, que la psychanalyse a trop souvent réduit le social à sa seule dimension familiale. » On peut dès lors imaginer que la structure psychique existe, mais évolue, ce qu’explore dès les années 1930 le sociologue Norbert Elias. On peut surtout quitter, comme il le fait dans la seconde partie de son ouvrage, « l’histoire des savoirs proprement dite » pour explorer, à la suite de Georges Vigarello, de Robert Muchembled ou d’Alain Corbin, les « métamorphoses de la libido » ou « l’incertain refoulement de l’agressivité ».

Hervé Mazurel évoque aussi l’ouvrage de Christopher Browning, Les Hommes ordinaires, la douloureuse exploration de la participation active à la Shoah d’Allemands déjà adultes à l’arrivée du nazisme, non encartés au parti, obéissant apparemment sans enthousiasme voire avec une profonde répulsion aux ordres qui leur étaient donnés.

Si l’historien étasunien fait appel au « situationnisme » des travaux du psychologue Stanley Milgram – qui insiste sur les concepts d’obéissance et de solidarité au groupe – Hervé Mazurel semble lui préférer l’analyse du sociologue néerlandais Abram de Swaan, lequel évoque en des termes beaucoup plus psychanalytiques, une sorte de « dédoublement du moi », entre un « moi originel » et un « moi meurtrier ». Le second peut toujours, une fois la paix revenue et le crime accompli, « faire comme si rien ne s’était passé ».

L’inconscient au fil des siècles

Particulièrement signifiant est encore le chapitre dédié aux « troubles d’époque » qui ouvre la partie sur ce qu’Hervé Mazurel nomme les « explorations de l’inconscient historique ». « On délire les races, les continents, les cultures » affirment Deleuze et Guattari qui n’aiment guère le « familialisme » à l’œuvre dans la psychanalyse. Force est de convenir, Freud nous l’a prouvé malgré lui, que les troubles mentaux ont aussi leur histoire.

L’histoire des traumatismes de guerre – chaque conflit majeur créant de nouvelles formes de maladies mentales, du shell shock des combattants de la Grande Guerre au syndrome de stress posttraumatique de combattants étasuniens en Irak – est sur ce point particulièrement éclairant. Mais par-delà ces manifestations visibles, l’Histoire explore aussi désormais les « transformations silencieuses de la vie affective ».

« Notre vie inconsciente a bien la profondeur des siècles », affirme Hervé Mazurel qui, très au-delà d’une réconciliation, plaide pour une plus grande dextérité des usages dans l’éventail si riche des sciences humaines. D’exemple en exemple, il se révèle pareillement convaincant dans ses critiques et dans son enthousiasme. On ne peut que le suivre lorsqu’il affirme poétiquement à la fin de son livre : « L’inconscient est notre histoire. »

► Hervé Mazurel, L’inconscient ou l’oubli de l’histoire, Profondeurs, métamorphoses et révolutions de la vie affective, La Découverte, 2021. 25€

