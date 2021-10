Les «Cerisiers en fleurs» de Damien Hirst à la Fondation Cartier

C'est le printemps en automne... C'est en tout cas la promesse que fait au visiteur l'exposition actuelle de la Fondation Cartier à Paris qui présente une trentaine de toiles d'un des artistes contemporains les plus cotés : Damien Hirst. Pour la première fois dans un musée français, le Britannique montre une partie de sa série consacrée aux « Cerisiers en fleurs ».

Publicité Lire la suite

On connaît la série des Nymphéas de l'impressionniste Claude Monet. Il faudra désormais compter avec celle des Cerisiers en fleurs de notre contemporain, Damien Hirst. Isabelle Gaudefroy, la directrice de la programmation de la Fondation Cartier : « On a l’impression de voir, comme quand on a une photo d’un arbre par en dessous, peut-être une canopée… Dans beaucoup de ses œuvres, on est désorienté. »

L’artiste britannique de 56 ans s’est fait connaître avec des installations ou sculptures provocantes, comme le requin dans le formol ou les crânes sertis de diamants. Cette série de Cerisiers aux taches de couleurs semble très différente de ses œuvres antérieures. Et pourtant, Isabelle Gaudefroy décèle une parenté avec ses thèmes de prédilection : la recherche formelle proche de l’abstraction et la proximité de la mort.

Le symbole du renouveau

« C’est vrai, les Cerisiers en fleurs, c’est vraiment le symbole du renouveau, mais c’est aussi d’une certaine manière celui de la mort. Un tiers des toiles sont réunies, et elles ne seront probablement plus jamais réunies comme un ensemble. Donc, c’est aussi un fleurissement qui, lui aussi, est éphémère. »

Éphémère et très joyeux à la fois. On a le sentiment de s’immerger dans le printemps, mais également dans la peinture tant la matière est chargée sur la toile et mettra d’ailleurs plusieurs mois à sécher.

► Cerisiers en Fleurs (Cherry Blossoms), exposition de Damien Hirst à la Fondation Cartier, jusqu'au 2 janvier 2022

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne