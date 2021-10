Omar Sy décroche un contrat en or chez Netflix

Omar Sy, la star de « Lupin », vient de signer un contrat pluriannuel avec le géant du streaming Netflix. Ici on voit l’acteur français sur scène lors du Festival d’Avignon, en juillet 2021.

L'acteur préféré des Français, Omar Sy, se marie avec Netflix. Après le succès mondial de la série « Lupin », la super star a scellé un contrat de plusieurs années avec la plateforme américaine pour produire et jouer dans des films. Une première pour Netflix et un comédien français.

Omar Sy est la plus grande star française du moment, révélé à l'international en 2011 avec le succès du film Intouchables. Un acteur désormais connu dans le monde entier grâce au triomphe de la série Lupin, diffusée sur Netflix, troisième plus grand succès de la plateforme américaine qui compte 209 millions d'abonnés.

Netflix a donc logiquement misé sur l'acteur de 43 ans, qui vit à Los Angeles avec sa femme et ses cinq enfants depuis 2012. Né en région parisienne d'un père sénégalais et d'une mère mauritanienne, Omar Sy incarne une réussite française sans équivalent pour un fils d'immigrés africains. Mi-septembre, il avait été le seul Français à figurer dans la liste des 100 personnalités les plus influentes de la planète, classement dressé par magazine américain Time.rfi

L'accord pluriannuel signé avec Netflix prévoit qu'Omar Sy participe à plusieurs projets de films pour la plateforme, autant à titre d’acteur que de producteur, par l’entremise de sa société de production Korokoro. Le montant de ce mégacontrat n’a pas été dévoilé.

Omar Sy sera à nouveau sur Netflix dans quelques mois, aux côtés de Laurent Lafitte, dans un film intitulé Tour de force, signé Louis Leterrier, le réalisateur de Lupin.

