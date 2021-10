Vidéo

Photoclimat 2021, comment devenir un héros du climat?

Photoclimat 2021, la première biennale de photographie sociale et environnementale. © Siegfried Forster / RFI

Quand l’urgence de la question climatique donne des ailes aux artistes. Photoclimat est la première biennale de photographie sociale et environnementale. Sous forme d’expositions et de livres, chacun entre nous peut apprendre comment devenir un héros du climat et changer le monde.