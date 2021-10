La marionnette géante Amal, symbole des enfants réfugiés, arrive à Paris

La marionnette géante Amal lors de son passage dans le centre-ville de Bruxelles, le 7 octobre 2021. © HADRIEN DURE / BELGA / AFP

Texte par : Carmen Lunsmann 2 mn

Elle fait 3,5 mètres de haut et parcourt 8 000 km et 8 pays - de la Turquie jusqu’en Angleterre - à travers un festival itinérant baptisé « The Walk » (« La Marche »). Amal (espoir en arabe), une marionnette géante qui représente une petite fille syrienne, est le symbole de tous les enfants réfugiés dans le monde. Née au cœur de la « jungle » de Calais, le camp de migrants au nord de la France, à partir d'une pièce de théâtre en 2015, Amal débarque ces jours-ci à Paris et en Seine-Saint-Denis.