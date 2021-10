Massacre du 17 octobre 1961: William Gardner Smith et «ce que ça fait d’être Blanc»

« Le visage de pierre » de William Gardner Smith est paru aux États-Unis en 1963. C’est le premier roman à décrire le massacre des Algériens à Paris le 17 octobre 1961. Il vient seulement d’être publié en France, aux éditions Christian Bourgois.

À la suite de Richard Wright et de James Baldwin, William Gardner Smith a choisi de s’installer à Paris dès 1951. C’est en Île-de-France que ce journaliste et écrivain noir américain passe la seconde moitié de sa courte vie. Il meurt à Thiais en 1974, à l’âge de 47 ans. Malgré cela, il faut la redécouverte récente par la New York Review of Books de son quatrième et dernier roman centré sur le début des années 1960 en France, pour qu’il y soit enfin traduit.

Sur la couverture, on voit un portrait de l’auteur par Dominique Perretti, la main sur son œil droit, et une sorte de demi-regard angoissé. L’image est d’autant plus troublante que son héros et double, Simeon Brown, a perdu un œil alors qu’adolescent il est violemment agressé par un jeune immigré polonais. La froide expression de ce dernier, ses traits impassibles et sa haine composent depuis lors un « visage de pierre » qui le hante.

Les séquelles infinies de la guerre

Comme William Gardner Smith, Simeon Brown a ainsi éprouvé un immense soulagement en arrivant à Paris où il lui semble pouvoir mener une vie normale, dont l’une des joies les plus ambiguës est celle de pouvoir « sortir avec des femmes blanches ». Mais cette quiétude apparente se double d’une terrible désillusion quand il entend un ami lui répondre : « Les Français n’aiment pas les Arabes, mais ce n’est pas du racisme. »

« Qu’est-ce que ça fait d’être Blanc ? », lui demande encore un Algérien qui, en pleine guerre d’Algérie, doit affronter quotidiennement les contrôles, le tutoiement et les insultes des policiers, quand Simeon se voit traiter avec respect. Cette tentation du confort, ce sont aussi les invitations répétées de sa petite amie juive polonaise, qui a connu les horreurs du nazisme et n’aspire désormais qu’à « vivre une vie normale », « coupée des problèmes du monde ».

Rien n’y fait, Simeon Brown est traversé par l’injustice du monde. Il souffre de l’antisémitisme exprimé par ses amis algériens, du racisme omniprésent dont ses derniers font l’objet à Paris. Le combat des lycéens de Little Rock et la mort de Patrice Lumumba le hantent. Le 17 octobre 1961, alors qu’il voit une femme et son enfant battus par un policier, le « visage de pierre » réapparaît devant lui et il se met à frapper à son tour.

Au sortir de sa garde à vue, un policier lui dit : « Nous aimons les nègres ici, nous ne pratiquons pas le racisme en France, ce n’est pas comme aux États-Unis. Nous pouvons comprendre pourquoi vous préférez vivre ici. Nous n’aimerions pas être contraints de vous expulser. » Ce ne sera pas nécessaire. À la différence de l’auteur, Simeon Brown se prépare à rentrer. « Il faudra beaucoup de temps pour que la vie redevienne aussi agréable qu’avant, dira-t-il la veille de son départ. La France n’a même pas commencé à souffrir des choses qui se sont produites pendant cette guerre. »

Un roman étonnamment oublié

« Je n’ai entendu parler de ce livre qu’il y a quelques mois », confie, stupéfait, Didier Daeninckx, l’auteur en 1983 de Meurtres pour mémoire, première œuvre de fiction en français à évoquer la manifestation anticolonialiste du 17 octobre 1961 et sa répression. « Pour écrire mon roman, se souvient-il, je n’ai travaillé que sur des archives ouvertes. En mettant les choses bout à bout, on arrivait à dire ce qu’il s’est joué cette nuit-là. »

Pour Fabrice Riceputi, qui a récemment retracé dans un livre* le parcours de Jean-Luc Einaudi, le premier historien à avoir consacré un essai à l’événement, en 1991, soit 30 ans après les faits, la surprise est partagée. Trente ans se sont de nouveau écoulés depuis La Bataille de Paris et il semble enfin possible de prendre la mesure de l’événement historique, qui reste d’une violence inédite en temps de paix depuis la Semaine sanglante en 1871.

En 2006, l’essai de Jim House et Neil Macmaster**, qui vient de passer au format poche, a permis d’apaiser les polémiques quant au nombre exact des victimes de la répression, impossible à déterminer. Identifiées ou anonymes, elles témoignent qu’une « guerre sans nom » – pour reprendre l’expression de Patrick Rotman et Bertrand Tavernier – existait de l’autre côté de la Méditerranée, laquelle donna lieu, en plein Paris, à un massacre de manifestants pacifiques et de simples passants.

*Fabrice Riceputi, Ici on noya les Algériens. La bataille de Jean-Luc Einaudi pour la reconnaissance du massacre policier et raciste du 17 octobre 1961, Le Passager clandestin, 2021 18 euros.

**Jim House, Neil Macmaster, Paris 1961. Les Algériens, la terreur d'État et la mémoire (traduit par Christophe Jacquet), Gallimard, Folio, 10,90 euros (nouvelle édition au format poche).

William Gardner Smith, Le visage de pierre (traduit par Brice Matthieussent), Christian Bourgois, 2021, 21 euros. La préface de l’édition américaine, traduite en français, n’a pas été reprise dans le livre.

