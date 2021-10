De retour de l'espace, les cinéastes russes racontent le tournage

L’équipe russe ayant tourné le premier film dans l’espace est de retour sur Terre depuis 48 h. Maintenant que les médecins ont contrôlé leur état physique, le réalisateur Klim Chipenko et la comédienne Yulia Peressild ont donné tout à l’heure leur première conférence de presse sur ses 12 jours de tournage au milieu des étoiles. Ces derniers ont devancé le projet américain avec Tom Cruise.

Avec notre correspondante à Moscou, Anissa El Jabri

Le voyage était éprouvant. La comédienne a aussi joué le rôle de maquilleuse, mais ils sont très fiers d’eux… et pour cause : ils ont plus d’images que prévu, le réalisateur a même commencé à filmer avant l’arrivée à bord de l’ISS.

Klim Chipenko s’est aussi adapté à ses conditions de tournage très spéciales : « Des scènes que j’ai imaginées sur Terre se sont faites différemment par exemple quand on se retrouve dans le cosmos on comprend que c’est tout à fait naturel de se retrouver non pas face à face, mais l’un la tête en haut et l’autre la tête en bas. »

Opération communication réussie

Ils ont aussi très peu dormi, mais ça, la star des films patriotiques Yulia Peressild préfère en plaisanter : « Pour les filles, dormir dans l’espace, c’est formidable : aucune trace de coussin sur le visage... mais si je suis sérieuse ! Et puis dans notre film, on dit cette phrase : une heure de sommeil dans l’espace, ça vaut deux heures sur Terre. Eh bien, c’est tout à fait vrai, en quatre heures j’avais assez dormi et ça m’a beaucoup plus ! »

L'équipe est enchantée tout en ayant fait une première. L'opération communication est réussie pour l’agence spatiale russe Roscosmos. L'agence en a d'ailleurs bien besoin suite à des scandales de corruption et pannes techniques qui ont terni sa réputation. Le film, intitulé provisoirement Le Défi, mettra en scène une chirurgienne se rendant à bord de l’ISS avec pour mission de sauver la vie d’un cosmonaute.

