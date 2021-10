Lili Reynaud Dewar, lauréate du Prix Marcel Duchamp 2021: «Faire revivre Pasolini»

Avec une installation immersive alimentée par des vidéos sur quatre écrans autour du spectateur et l’idée de « faire revivre Pasolini », Lili Reynaud Dewar a remporté lundi 18 octobre le prestigieux Prix Marcel Duchamp 2021 au Centre Pompidou-Paris.

Née en 1975 à La Rochelle, l’artiste française est entrée dans l’univers artistique avec des œuvres où elle danse nue dans des lieux ou institutions vides. Dans sa pièce lauréate, Rome, 1er et 2 novembre 1975, Lili Reynaud Dewar explore, reconstitue et imagine de façon originale les derniers jours du grand cinéaste italien Pier Paolo Pasolini, mais aussi le rôle de l’art dans la société d’aujourd’hui. Entretien.

RFI : Dans quel univers nous emporte votre installation sur les derniers jours de Pasolini ?

Lili Reynaud Dewar : Il s’agit d’une installation de quatre films, avec 24 actrices et acteurs, des personnes que j’ai choisies parmi des proches, des amis, des collaborateurs, ma mère. Ce sont des personnes avec lesquelles j’ai travaillé ou qui me sont proches, qui racontent quelque chose de ma vie. J’ai demandé à ces personnes d’incarner la figure du poète et réalisateur Pier Paolo Pasolini, ainsi que celle de son amant qui s’est accusé de son meurtre, en 1975, date à laquelle Pasolini a été assassiné. Toutes ces personnes sont venues interpréter ces rôles, les unes après les autres, dans l’installation qu’on voit au Centre Pompidou-Paris. Ce sont tous ces tournages et montages qui permettent de créer une sorte de collectivité, de communauté d’individus qui incarnent aujourd’hui cette figure disparue en 1975.

Le défi d’évoquer ces derniers jours de Pasolini, est-ce que c’était de trouver une vérité du dernier instant ?

Non, pas vraiment. C’est vrai, il y a beaucoup de thèses sur l’assassinat de Pasolini. Il était important de montrer les différents scénarios possibles des raisons pour lesquelles il est mort. Mais la question était plutôt de créer un groupe, une communauté, et de faire revivre cette figure. Une figure qui est très importante dans la pensée contemporaine, à la fois pour sa pensée sur l’écologie, sa pensée assez radicale sur la politique, sur sa façon de questionner la sexualité. Il s’agit de l’incarner aujourd’hui et de le remettre dans le temps présent, pas comme une figure historique figée, mais comme une figure vivante.

Lili REYNAUD DEWAR (2019-2021) : « Rome, 1er et 2 novembre 1975 ». Vue de l’exposition Prix Marcel Duchamp 2021 au Centre Pompidou-Paris. © @Centre Pompidou-Mnam/Bertrand Prévost

Pasolini mettait toujours des questions de la société au cœur de son art et de ses œuvres. Quelle est pour vous aujourd’hui la question sociale la plus importante à mettre dans votre œuvre ?

Mon point de vue est que les questions sont très liées. Par exemple, les luttes écologiques sont liées avec des luttes sociales, les luttes pour le logement sont liées avec les luttes sur la question d’immigration. Toutes ces choses ne peuvent pas être appréhendées les unes sans les autres. Pour cela, dans mon travail, il n’y a pas une lutte ou un élément des questions sociales qui me préoccupe ou qui est le plus important. Je pense ce qui est important, c’est de rendre visible les phénomènes d’autorité, d’oppression, la manière dont certaines choses sont encouragées. Par exemple, la protection de la propriété privée, on dirait, c’est le sacrosaint des éléments que nous devons protéger socialement et collectivement. Pour moi, c’est au contraire une chose contre laquelle il faut lutter.

Quel est le lien entre votre œuvre et l’œuvre de Marcel Duchamp ?

Il n’y en a aucun.

► L’œuvre Rome, 1er et 2 novembre 1975 de Lili Reynaud Dewar est exposée (avec celles des trois autres finalistes du prix Marcel Duchamp 2021 : Julian Charrière, Isabelle Cornaro et Julien Creuzet) jusqu’au 3 janvier 2022 au Centre Pompidou-Paris.

