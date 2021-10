Le film burkinabè « Les trois lascars » enthousiasme le public du Fespaco

Dans le cadre du Fespaco, le film Les trois lascars a été projeté mercredi 21 octobre. Ce long métrage est selectionné en compétition officielle. Et cette projection a été une bulle de plaisir pour le public.

De notre envoyé spécial à Ouagadougou, Guillaume Thibaut

Le ciné Neerwaya est complet, 1 100 spectateurs assistent à la projection, euphoriques. Boubacar Diallo, le réalisateur résume le propos de son film qui se veut un portrait de la société et notamment le phénomène de l'infidélité dans les couples : « Imaginez trois lascars - trois copains – et qui ont l’idée farfelue de trouver un alibi pour passer quelques jours de rêve quelque part, cachés avec leurs maîtresses… ils sont supposés avoir embarqué dans l’avion pour une mission à Abidjan. Sauf qu’ils n’ont pas embarqué et sauf que l’avion s’est crashé et ils ne le savent pas. Pendant qu’ils font le show, les familles sont en deuil. Comment est-ce qu’ils vont revenir à la vie ? »

Le public est enthousiaste. « J’ai vraiment adoré ! Comment se comporter avec nos hommes, quand ils nous trompent ? Il y a… Comment dirais-je ? L’enseignement que je tire, en tout cas, c’est de toujours pardonner, quel que soit le problème. J’ai aimé. J’ai vraiment aimé…», s'enthousiame Adélie. Tout comme Yaznnick, étudiant : « C’était carrément ouah ! J’ai adoré ! Je pense que c’est le tout premier film burkinabè que j’ai adoré. C’était drôle… Oui, j’ai aimé. J’ai carrément aimé ».

Le jury de la 27e édition est présidé cette année par le réalisateur et producteur mauritanien Abderrahmane Sissako, César du meilleur film 2015 pour Timbuktu. L'annonce du palmarès se fera le 23 octobre.

